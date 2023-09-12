Tarihi Bizans surları otlardan temizleniyor

Tarihi alan otlardan temizlenince Bizans surları ortaya çıkacak

EDİRNE - Edirne Saraçlar Caddesi Zindanaltı mevkiinde bulunan Hadrian dönemine ait Bizans surlarının yer aldığı alandaki ağaç ve otlar. Edirne Valisi Yusuf Sezer'in talimatı ile temizlenmeye başlandı.

Saraçlar Caddesi'ndeki Eski Ticaret Borsası binasının bulunduğu alanda kazı sırasında ortaya çıkan Hadrian dönemine ait Bizans surları yıllardır herhangi bir işletme yapılamamasından dolayı işlevsiz hale gelirken, otlarla gömülü alanın temizlenmesi sonucu çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaflar yapılan çalışma için teşekkür ettiler. Kentin en işlek caddesinde her gün binlerce kişinin gelip geçtiği cadde kenarındaki alan adeta mezbelelik olmuş durumda olan alan Edirne Valiliği ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışması sonucu Bizans surları ortaya çıktı.

"Kedi, köpeklerin artık üreme noktası olmuştu"

Çevredeki esnaflar yapılan çalışma için yetkililere teşekkür ettiler. Esnaf Metin Barmanbay "Yaklaşık 18 yıldır dolaylı olarak burada yaşayan bir bireyim. Yapılmış olan çalışma yerinde olmuş. Senelerdir burası atıl vaziyetteydi. Kedi, köpeklerin artık üreme noktası veya işte bir takım yabancı maddeler kullanan insanların mekanı haline gelmişti. Yapılmış olan bu işlem için hakikaten buradan sizler aracılığınızla sayın valimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu zamana kadar bu insanlar neden buraya hiç müdahale etmedi, Allah aşkına şuraya bir bakar mısınız? burada bir tarih var umuyorum inşallah burayı güzel bir şekilde halka ama hizmete açılabilir. Güzel şeyler yapılabilir yeter ki istensin. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel yapılan şimdiden görmüş olduğumuz şu temizliğe bile teşekkür ediyoruz" dedi.

"Buradaki durum içler acısıydı"

Saraçlar Caddesi'nde esnaflık yapan Halis Yıldız ise buranın en kısa sürede turizme kazandırılması gerektiğini belirtti. Yıldız, "Buraya gelen turistler olarak şeyler olarak geldiklerinde inan ki içler acısıydı. Biraz temizliğe geldiler, hiç olmazsa tinerciler olsun yabancı madde kullananlar olsun, burada çok milleti rahatsız edenler buradan giderler. Valimize teşekkür ederiz gerçekte güzel bir iş yapılmış. Yine de temizlenecek yerler var onlar da inşallah biter. Temiz,halka açık güzel bir yer olur. İnsanlar burada geçince tarihi eser gibi bir yerlerde bunların olmaması lazım, tarih kokan bir memlekettir burası. Edirne gerçekte güzel bir memlekettir ama bu tür şeye layık değildir tekrar diyorum emeği geçen bütün herkesten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.