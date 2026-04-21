Tarihçi Dr. Yücel Dursun, Köy Odası Geleneğinden Esinlenerek Kültürel Mirası Yaşatıyor

TRABZON'da yaşayan tarihçi Dr. Yücel Dursun, kültürel mirasın korunup, gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 'köy odası' geleneğinden esinlenerek yaptığı çalışmalarla atalarının hatıralarını yaşatıyor. Köy evinin kültürel mekana dönüştürdüğü odasında; tarım, hayvancılık ve binicilikte kullanılan aletlerden çeşitli silahlara kadar uzanan tarihi antika objeleri sergileyen Dr. Dursun, "Gelen misafirlere bilgi veriyorum. Burası, herkesin kendine ve geçmişine dair mirası bulabildiği aynı zamanda da yaşatabildiği bir yer oldu" dedi.

Yomra ilçesindeki köy evini değerlendirmek isteyen tarihçi Dr. Yücel Dursun, kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla köy odası geleneğinden esinlenerek çalışma yapmaya karar verdi. İnsanların geçmişi yakından görüp, hatırlaması için yola çıkan Dr. Dursun, ailesinden kalan ata yadigarlarının yanı sıra meslek hayatında yıllar içinde edindiği tarihi malzemeleri bir arada topladı. Dr. Yücel Dursun, aralarında tarım, hayvancılık ve binicilikte kullanılan aletlerden çeşitli silahlara kadar uzanan koleksiyon ile tarihi antika objeleri bir araya getirdi. Oluşturduğu köy odasında simetrik şekilde duvara astığı 200'ü aşkın tarihi objeyi, ait olduğu dönemi anlatan Osmanlıca yazılı özel kayıtlarla da destekledi. Hazırladığı odayı ziyaretçilere açan Dr. Yücel Dursun, misafirlere objeler ve belgeler hakkında bilgi verirken, onların da kendi hatıralarını paylaşmasına imkan sağladı.

'İNSANLAR 7'DEN 70'E KÜLTÜRÜ ÖĞRENEBİLSİN İSTEDİM'

Ziyaretçileri zamanda yolcuğa çıkaran Dr. Dursun, "Burası bir köy odasıdır. Kendim tarihçiyim bundan ötürü ailemden kalan ata yadigarları, dışarıdan edindiğim yüzlerce tarihi, tarım, hayvancılık, binicilik aletlerini ve birtakım silahlara ait bilgileri belgelerle destekleyerek odamızı süsledik. Anadolu'da bir köy odası geleneği vardır; insanlar köy odalarında toplanırlar ve kültür aktarımı olur ve misafirlerini ağırlarlar. Bu kültürel geçmişten hareket ederek bir eğitim kurumu gibi modern bir köy odası oluşturduk. Fotoğraflarla ve belgelerle süslendiğimiz odamıza Trabzon sediri de koyarak insanların vakit geçirip, bilgi alışverişinde bulunabileceği bir odaya dönüştürdük. Odaya 200'den fazla obje yerleştirdim ve tarihi en derin olanlarını seçtim. Doğu Karadeniz'de birçok projede çalıştım; eski evler, odalar, tarihi rotalar, abidevi binalarla ilgili binlerce belge okudum. Bunların içerisinden seçtiğim birtakım malzeme ve belgeleri değerlendirmek istedim. Odayı halka açık hale getirdim; insanlar 7'den 70'e kültürü öğrenebilsin istedim. Böyle bir odanın ortaya çıkış hikayesi hem tarihi bir merak hem de insanlara geçmişini hatırlatmaktı" diye konuştu.

'HERKESİN KENDİNE VE GEÇMİŞİNE DAİR MİRASI BULABİLDİĞİ BİR YER'

Tarihi objelerin hikayelerini belgeleriyle desteklediğini söyleyen Dr. Yücel Dursun, "Duvarlardaki belge serisi 1486 yılından başlar, 1600'lerin sonuna kadar tapu kadastro ve mahkeme kayıtlarından oluşur. O dönemde insanların vergilenmeden, tarımsal gelenekten ve mahkemeye taşınan birtakım sebeplerle alakalı geniş bir belge koleksiyonu vardır. Bu belge koleksiyonu da duvarlardaki objelerle ilgilidir. Örneğin ağaç keserken vefat etmiş bir kişinin, mahkeme tarafından yapılan keşfini ağaç ve tomruk hızarının yanında görebilirsiniz. Gelen misafirlere bilgi veriyorum onlar da kendi bilgilerini aktarıyor. Burası, herkesin kendine ve geçmişine dair mirası bulabildiği aynı zamanda da yaşatabildiği bir yer" ifadelerini kullandı.

'ZİYARETÇİLER MUTLU OLUYOR'

Köy odasını ziyaret edenlerin hatıralarının canlandığını belirten Dr. Dursun, "İnsanların geçmişe dair merak ve ilgisi aslında çok üst düzeyde fakat bu gibi yerleri her yerde bulabilmek mümkün değil. Herkesin dededen kalma malzemesi ve tarihi objeleri var. Saklayanlar ve göstermek istemeyenler aynı zamanda nasıl kullanacağını bilmeyenler de var. Burada hepsini sergiledim. Ziyaretçiler görünce mutlu oluyor. 'Dedemin fındık küreğine benziyor' diyen de var, 'Anneannemin baltasına, bıçağına benziyor' diyen de oluyor. İnsanların hatıralarını canlandırabilmek ve duygularına hitap edebilmek çok güzel bir duygu; insanlar burada o duyguları yaşayabiliyor ve memnun oluyorlar" dedi.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan KÖSE/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı