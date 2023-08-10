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Taner Ölmez ve Barış Telli, Hayatla Barış Filminin Çekimleri Öncesi Bir Araya Geldi

Kültür Sanat Haberleri

Taner Ölmez ve Barış Telli, Şubat 2024'te seyirciyle buluşması planlanan Hayatla Barış filminin çekimleri öncesi bir araya geldi. Telli, Ölmez'in oyunculuğu ve fiziki benzerliği ile hayat hikayesini seyirciye çok iyi yansıtacağına inancının tam olduğunu söyledi. Filmin çekimlerine 28 Ağustos'ta İstanbul'da başlanacak ve bir bölümü Kırıkkale'de çekilecek.

Taner Ölmez ve Barış Telli, Şubat 2024'te seyirciyle buluşması planlanan Hayatla Barış filminin çekimleri öncesi bir araya geldi.

UMUT DOLU BAŞARI HİKAYESİ

Kendisini Taner Ölmez'in oynamasını çok istediğini belirten Telli, Ölmez'in oyunculuğu ve fiziki benzerliği ile hayat hikayesini seyirciye çok iyi yansıtacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Barış Tellinin hayatı film oluyor Başrol Taner Ölmezin

Milli sporcudan kanedyenlerin kullanımı, topa vuruş teknikleri ve topla tempo arttırma gibi konularda ders alan oyuncu, Telli'ye, "Muhteşem bir sporcusun. Bu umut dolu başarı hikayesini hayata geçirecek olmak benim için de ayrıcalık" dedi.

Barış Tellinin hayatı film oluyor Başrol Taner Ölmezin

"AYAĞIM YOKKEN KOŞMAYI ÖĞRENDİM"

Barış Telli, "Henüz hayatta iken hikayemin filme alınıyor olması benim için büyük bir şans ve mutluluk. Hayallerime ve bu mutluluğa giden yolculuğum, maalesef o kadar da kolay değildi. Biliyorum ki insan sadece vazgeçtiğinde kaybeder ve kaybetmek hiçbir zaman benim karakterimde olmadı. O yüzden asla vazgeçmedim.

Kaybettiğime üzülmek yerine, var olanı güçlendirdim. Bu yolculukta aklım pusulam, kanedyenlerim kanatlarım oldu. Ayağım yokken koşmayı, hiç umudum yokken hayatımla barışıp pes etmeden ufka bakmayı öğrendim.

Bana eksik olduğumu söyleyenlere ise dünyaları nasıl sallayabildiğimi gösterdim. Ben Barış ve işte bu benim başarı hikayem, benim rüyam" ifadelerini kullandı.

Barış Tellinin hayatı film oluyor Başrol Taner Ölmezin

Yönetmenliğini Ekin Pandır'ın yaptığı, Koray Yeltekin'in kaleme aldığı Hayatla Barış'ın çekimlerine 28 Ağustos'ta İstanbul'da başlanacak.

Filmin gerçeklik algısını pekiştirmek için çekimlerin bir bölümünün Barış Telli'nin memleketi Kırıkkele'de yapılması planlanıyor.

Kaynak: Magazinkolik / Kültür Sanat

Taner Ölmez Barış Telli İstanbul Kültür Sanat Haberler

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