Talas'ta Dünya Çevre Günü etkinliklerle kutlandı

Talas'ta Dünya Çevre Günü etkinliklerle kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte çevre bilincine dikkati çekti.

Talas Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte çevre bilincine dikkati çekti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda gerçekleşen programda, çevre ve geri dönüşüm temalı sergi ile el sanatları ürünler yer aldı.

Etkinlik kapsamında Talas'taki 23 okulun katılımıyla hazırlanan "Dönüşüme Evde Başla Çevre Sergisi" açıldı.

Öğrencilerin atık malzemelerden ürettiği projeler ve geri dönüşüm odaklı çalışmalar sergilendi.

Aynı alanda, Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi de sanatseverlerle buluştu.

Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, etkinliklerin çevre bilinci oluşturma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Osmanlı Kültür Sokağı'nda Çanakkale Müzesi, Su Medeniyetleri Galerisi gibi bir de çevre müzesi açacaklarını kaydeden Yalçın, "Burada çocuklarımız çevreyle alakalı eğitimlerine bir müze havası içerisinde devam edecekler. Temmuz ayının üçüncü haftasında da Talas'ın en büyük parkını, 100 bin metrekare alanda yaptığımız millet bahçesini açmayı planlıyoruz. İçinde 4 okul da bulunuyor. Yani eğitimle iç içe oldu." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ise her stantta okulların geri döşüm malzemelerinden ürettiği ürünlerin yer aldığını belirtti.

Konuşmaların ardından Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez'in de katılımıyla serginin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Kültür Sanat
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar: Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar

Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
OECD Türk ve dünya ekonomileri hakkında tahminlerini güncelledi

OECD'den Türk ekonomisine ilişkin çok konuşulacak tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.