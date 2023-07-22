Talas Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak için özel etkinlikler düzenliyor

Talas Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılını anlamlı kılmak ve coşkulu şekilde kutlamak amacıyla özel etkinlikler ve açılışlar planladı. İlk etkinlik olarak 'Nadide Hayat' filmi için kadınlara özel sinema gösterimi düzenlenecek.