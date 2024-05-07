Tahtacı Türkmenleri Hıdırellez Geleneğini Sürdürdü

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'ndeki mezarlıkta bir araya gelen Tahtacı Türkmenleri, geçmişi asırlar öncesine dayandığı bilinen Hıdırellez geleneğini sürdürdü.

Edremit Körfezi'ndeki Burhaniye, Ayvalık ve Edremit ilçeleri ile çevresindeki yerleşim bölgelerinde yaşayan Tahtacı Türkmenleri, kurban kestikten sonra Kazdağları eteklerindeki Tahtakuşlar Mahallesi'nin mezarlığında yöresel giysileriyle Hıdırellez geleneği için buluştu.

Halk ozanı Ali Ekber Çiçek'in kabrinin de bulunduğu mezarlığı temizleyip güllerle donatan vatandaşlar, dua etti. Yanlarında getirdikleri yemekleri yiyen Tahtacı Türkmenleri, odun ateşinde pişirdikleri kahve ile çerez ve şekerleri birbirlerine ikram etti.

Tahtakuşlar Mahallesi Muhtarı Kadir Sürgit, gazetecilere, Hızır ile İlyas peygamberlerin senede bir gün buluştuğuna inandıklarını, etkinliği bundan dolayı her sene sürdürdüklerini söyledi.

Katılımcılardan Birgül Karaoğlu da etkinlik için bir hafta öncesinden mezarlıkta temizlik yaptıklarını dile getirdi.

Mezarlığı çiçeklerle bezeyip ölmüşlerine dua ettiklerini anlatan Karaoğlu, "Ocaklarımızı yakıp gelen misafirlerimize, akrabalarımıza komşularımıza özellikle kahve ikram ediyoruz. Ondan sonra çerez, adak, çikolata, lokum, kuru çerez dağıtıyoruz. Soframız var, yemek soframız; sarma ve bakla, tatlı, börek olmazsa olmazımızdır." dedi.

Karaoğlu, mahallede Hıdırellez kutlamasının 5 Mayıs'tan itibaren 3 gün sürdüğünü ifade etti.

"Herkes hayatında en az bir kere görmeli"

İstanbul'dan gelerek bölgeye yerleşen Ayşın Aksu, Tahtakuşlar'ın Türkiye'nin en eski Türkmen köylerinden olduğunu belirtti.

İlk gördüğünde mezarlıkta kutlamayı yadırgadığını kaydeden Aksu, "Oysaki sebebi çok güzelmiş. Onlar burada yatan geçmişlerine geleceklerini getirerek, bu özel günü hep birlikte geçmişten geleceği kucaklayarak kutluyorlarmış. Onun için çok anlamlı. Yakında olanlar veya uzakta olanlar mutlaka Kazdağları'na gelip 7 Mayıs'ta bu görsel şöleni, bu duyguyu yaşasınlar isterim." diye konuştu.

İlişki ve evlilik danışmanı yazar Yeşim Vural ise Kazdağları'ndaki bu Hıdırellez etkinliğine ilk kez tanık olduğunu bildirdi.

Tahtakuşlar'ı çok beğendiğini dile getiren Vural, "Bence çok anlamlı bir etkinlik bu, ritüel. İnsanların ölmüşlerini anmaları, onlarla anılarını tazelemeleri ve hayır yapmaları için inanılmaz güzel bir etkinlik. Ben bayıldım. Bence herkes hayatında en az bir kere görmeli." değerlendirmesinde bulundu.