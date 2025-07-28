Tahsin Ceylan'ın 'Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan'ın " Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler" temalı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

Fraport TAV Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali'nin ev sahipliği yaptığı sergide Kaş ve Belek kıyılarındaki caretta caretta, yeşil deniz kaplumbağası ve Akdeniz'e özgü deniz çayırları gibi pek çok hassas türün fotoğrafları yer aldı.

Yaklaşık 30 fotoğrafın beğeniye sunulduğu sergi, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Ceylan, burada yaptığı konuşmada katılımcılara su altı yaşamı hakkında bilgi verdi.

Akdeniz'deki biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla sergiyi açtıklarını belirten Ceylan, "Antalya sadece kum ve güneş şehri değil aynı zamanda yaşayan bir ekoloji, bu sergide kaplumbağalar ve deniz çayırları yer alıyor. Fotoğraflar kaplumbağaların yumurta bırakmasından, yavru çıkışından, denize gidişinden ve tekrar o döngüyü sağlamasından başlıyor hepsini film senaryosu şeklinde sergiyi hazırlamış olduk." diye konuştu.

Ceylan, Akdeniz'in en büyük yuvalama alanı Belek'te deniz kaplumbağaları açısından geçen yıl 6 binin üzerinde yuva tespiti yapıldığını kaydetti.

Solunan havanın içindeki oksijenin yaklaşık yüzde 70'inin denizlerden geldiğini ve bunun da yüzde 20'sinin deniz çayırlarının fotosentezine borçlu olunduğunu vurgulayan Ceylan, "Antalya'da bulunan deniz çayırları ise Akdeniz endemiğidir. Bir metrekarelik alanı günde yaklaşık yirmi litre oksijen üretiyor, aslında bizim yaşam kaynağımız. Dolayısıyla sergide toplumsal bilinci artırmayı hedefledik. Doğayı korumak aslında yaşamı korumaktır, bu konudaki rolümüzü üstlendik ve üretmeye de devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ile ortak çalışmalar yaptıklarını anlatan Ceylan, Ajansın ve çalışanlarının çevre konusunda çok duyarlı olduğunu dile getirdi.

Ceylan, konuşmasının ardından havaalanı yetkililerine kendi yazdığı "Su Altı Cenneti Antalya", "Derin Mavisi" ve "Van Gölü'nün Sırları 2" isimli kitaplarını hediye etti.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat da bu tarz görsellerle bölgede yaşayan insanları da bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Antalya'da 10 Ağustos'a kadar açık kalacak serginin, daha sonra Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacağı belirtildi.