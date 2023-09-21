Suriye sınırının sıfır noktası ilk defa kitap fuarına ev sahipliği yapıyor Suruç'ta ilk defa kitap fuarı açıldı Ünlü yazarlar Suriye sınırına akın etti Şanlıurfa'nın Suriye sınırının sıfır noktasındaki ilçesi Suruç'ta ilk defa bir kitap fuarı düzenlendi.

Suriye sınırının sıfır noktası ilk defa kitap fuarına ev sahipliği yapıyor

Suruç'ta ilk defa kitap fuarı açıldı

Ünlü yazarlar Suriye sınırına akın etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye sınırının sıfır noktasındaki ilçesi Suruç'ta ilk defa bir kitap fuarı düzenlendi. Fuara Türkiye'nin bir çok ünlü yazarı katılıyor.

Daha önce ismi sık sık terör olaylarına karışan Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Suruç, kayyum belediyelerle büyük bir değişim yaşıyor. Alt yapısı ile üst yapısında yoğun çalışmaların yürütüldüğü ilçe, ilk defa bir kitap fuarına ev sahipliği yapıyor. Kaymakamlık ve kayyum belediyesi tarafından kent meydanında açılan fuarda binlerce kitap okuyucu ile buluşuyor. Meydana akın eden vatandaşlar, hem kitapları inceleyerek alma, hem de kitapların yazarlarıyla tanışma fırsatı buluyor.

Cumhuriyet Meydanındaki fuarın açılışında konuşan Kaymakam ve Kayyum Belediye Başkanı İbrahim Güneş, "Bir şehrin kalkınmasında alt yapısı, üst yapısı, kamu düzeninin sağlanması, güvenliğin sağlanması önemli ama bunların esasen temeli okumaktır. Anadolu'nun her tarafında, memleketin her karışında huzurun olduğunun en iyi göstergesi bu gün burada yaptığımız kitap fuarıdır. Biz seferden sorumluyuz, zafer Allah'ın. Biz elimizden geleni yapacağız. Sizlerle birlikte olmaya, sizlere hizmet etmeye, sizleri böyle güzel etkinliklerle, organizasyonlarla bir araya getirmeye devam edeceğiz. Hep birlikte burada kardeşçe, birbirimize kenetlenerek, birbirimize saygı duyarak, birbirimizi severek hem İslam'ı, hem Müslümanlığı, hem medeniyeti hem de insanlığımızı bütün dünyaya örnek olarak göstereceğiz. Bu topraklar herkesin gözünün üstünde olduğu topraklar. Dolayısıyla bizim birbirimize kenetlenmekten, birbirimizi anlamaktan, birbirimizle birlikte olmaktan ve bir olmaktan başka bir yolumuz yok" dedi.

Açılışta meydandakilere seslenen Yazar Yusuf Kaplan ise, bir Çin atasözünü hatırlatarak bin yıllık yolculuğun küçük adımlarla başladığını belirtti. Bu etkinliğin bin yıllık yolculuğun küçük bir adımı olarak düşünülebileceğini dile getiren Kaplan, tarihin akışını sıra dışı insanların değiştirdiğini söyledi. Stantları gezen Kaymakam İbrahim Güneş ve misafir yazarlar. Gençlerle yakından ilgilendi.

Açılış sonrası açıklama yapan Yazar Yusuf Kaplan, "Bu çok önemli bir başlangıç. Bir şeylerin öncülüğünü yapmak herkese nasip olmuyor. Burada kaymakamımızın öyle bir şeye öncülük yapması bence katma değeri çok fazla olan bir şey. Biraz işin kültüre kayması, üst yapıya kayması, asıl alt yapı dediğimiz, temel, kök bu. Kültür ile, dolayısıyla kitapla falan Suruç'u buluşturması, sınırın sıfır noktasını vurgulaması güzel. Burada kardeşlik ortamının kitap üzerinden sağlanması, kardeşlik, huzur, dolayısıyla güven ortamı, o açıdan çok güzel" şeklinde konuştu.

"Yapmış olduğunuz yatırımların uzun vadede karşılığını almak için nitelikli insan gücü ve gelişmiş, okumuş bir toplum lazım"

Suruç Kaymakamı ve Kayyum Belediye Başkanı İbrahim Güneş ise, "Bugün Suruç'umuzda ilk kitap fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Tabi bunda mesai arkadaşlarımızın büyük emekleri oldu. Hocalarımız da Türkiye'nin en önemli yazarları. Sağ olsunlar bizi kırmadılar, sınırın sıfır noktasında bizimle birlikte oldular. Bu etkinliğin ilk olması açısından belki bazı eksiklerimiz olmuş olabilir ama hocam da biraz önce bahsettiler, kültür her zaman önemli. Temel hedefimiz bundan sonra her zaman bu kültürü oluşturup bir ayağını buraya dikip bundan sonraki diğer kalan bütün süreci tamamlayarak önümüzdeki sene de bu işi daha yoğun ve rasyonel bir şekilde gerçekleştirmek. Tabi burada kaymakam ve belediye başkanı vekili olarak alt yapı ve üst yapıdan, güvenlikten, asayişten, toplumun huzurundan sorumluyuz ama bence bu işin esası hocamızın da bahsetti, eğitim. Eğitim olmadan bunların hiçbir önemi yok. Alt yapının da üst yapının da, yapmış olduğunuz yatırımın da uzun vadede bir karşılığı yok. Yapmış olduğunuz yatırımların uzun vadede karşılığını almak için nitelikli insan gücü ve gelişmiş, okumuş bir toplum lazım. Bizim de temel hedefimiz Suruç'umuzda bunu gerçekleştirmek. Sağ olsun, halkımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu konuda bizi destekledi. Kalabalık ve yoğunluktan da anlaşılacağı gibi bizi yalnız da bırakmadılar. İnşallah gelecek sene daha geniş bir kitap fuarı yapacağız. Hocalarımızla da inşallah, Allah nasip ederse seneye yeniden burada buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

"Bu adımın ilk defa atılması önemli"

Fuara katılan Yazar Gülşen Gazel ise, "Bugün Suruç'ta olmaktan dolayı mutluyum. Suruç'ta ilk defa bir kitap fuarı düzenleniyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada bu adımın ilk defa atılması çok önemli. Çok mutluyum" dedi.

"Böyle olması daha iyi"

İlk defa ilçede açılan kitap fuarına vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Fuarı merak edip gelen Mehmet Taşcan, ise okuma bildiğini ve fuarı gezdiğini söyledi. Böyle olmasının daha iyi olduğunu aktardı.

"Kültüre yönelten bir etkinlik"

Mehmet Can Demirel ise etkinliğin ilçe için çok önemli olduğunu belirtti. Bilim ve kültüre yönelten bir etkinlik olduğunu söyleyen Demirel, çok olumlu bulduğunu ifade etti.

Fuara ünlü yazarlar katılıyor

Yazar Yusuf Kaplan, Sıtkı Aslanhan, Mehmet Ali Bulut, Nurullah Genç, Merve Gülcemal ve Gülşen Gazel'in katıldığı fuar, okur-yazar buluşmaları, imza günleri, paneller ve pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Suruç'ta birçok yayınevi ve yazarın kitapseverlerle buluşacağı kitap fuar 20-28 Eylül tarihleri arasında 7 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak.