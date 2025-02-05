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Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi Karla Kaplandı

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Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi mekan, ziyaretçilerine muhteşem kış manzaraları sunuyor.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı ile güzergahında yer alan Altındere Vadisi, karın ardından beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi ve çevresinde etkili oldu.

Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak yapılmış, halk arasında "Meryem Ana" adıyla bilinen Sümela Manastırı da etkili olan yağışın ardından beyaza büründü.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi manastır ve bulunduğu vadi, ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzarayı izleme imkanı sundu.

Bölgedeki ağaçlar, çeşmeler ve vadideki derenin bazı bölümleri de karla kaplandı.

Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçileri bölgeye çeken Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi, kar yağışının ardından doyumsuz manzarasıyla havadan görüntülendi.

"Kar yağışı farklı bir hava katmış"

Samsun'dan kente gelerek Sümela Manastırı'nı ziyaret eden Osman Önder AA muhabirine, manastırı çok beğendiğini söyledi.

Bölgede kar yağışının hakim olduğunu dile getiren Önder, "Kar yağışı farklı bir hava katmış. Yaz aylarında fotoğraf için daha güzel oluyor ama karın da farklı bir aurası var." diye konuştu.

Önder, kış manzaralarının da görülmeye değer olduğunu ifade ederek, "Müsait olanlar gelsinler, görsünler. Kış mevsiminde de buralar çok güzel." dedi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Kültür Sanat
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