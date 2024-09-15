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Sultangazi'de 1200 Çocuğun Sünnet Şöleni Düzenlendi

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Sultangazi Belediyesi, ilçede ikamet eden 1200 çocuğun sünnet merasimini gerçekleştirdi ve etkinlik alanında bir sünnet şöleni düzenledi. Aileler ve çocuklar, çeşitli etkinliklerle dolu bir gün geçirdi.

SULTANGAZİ Belediyesi, ilçede ikamet eden bin 200 çocuğu sünnet ettirdi. Sünnet ettirilen çocuklar adına belediye etkinlik alanında sünnet şöleni yapıldı. Aileleriyle şenliğe katılan çocuklar hatıra fotoğrafı çekildi ve çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Sultangazi Belediyesi, bu yıl da ilçede ikamet eden bin 200 çocuğu sünnet ettirdi. Belediye, sünnet takımlarını da hediye ettiği çocuklar ve ailelerini renkli bir programda bir araya getirdi. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen şölene Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, sünnet ettirilen çocuklar ve aileleri katıldı. Burak Sezen'le çocuk programı, bubble show, çocuk mehteranı, tahta bacak, maskotlar, DJ performansının yer aldığı programda ayrıca çocuklar için ikramlar da yer aldı.

'BU YAPTIĞIMIZ İŞLER SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAMINDA ÇOK GÜÇLÜ'

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün Sultangazi'nin geleneksel programlarından biri olan sünnet şöleninde kıymetli komşularımla bir aradayız. 3 sezondur geleneksel olarak devam ediyoruz. Toplamda 4 bin 200 çocuğumuzun sünnet programını gerçekleştirmiş olduk. Bugün de bin 200 çocuğumuzun sünnet merasimini gerçekleştirmiş olacağız. Sünnetle ilgili programların hepsini hastanede tamamlamış oluyoruz. Bugün de artık bir şölen ve eğlence tadında çocuklarımızın eğlenebileceği oyun alanları kurduk. Aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebilecekleri bir program tertip ettik. Bu yaptığımız işler sosyal belediyecilik anlamında çok güçlü işler. Biz onlar için varız, onlar için çalışıyoruz. Sultangazi'nin eğitimde, kültürel ve sosyal faaliyetlerde ve elbette sportif faaliyetlerde çok güçlü bir şehir olması için gayretle çalışıyoruz. Bu sünnet şöleni de o gayretlerimizden bir tanesi. Bütün yavrularımızın bahtı açık olsun" dedi.

Vatandaşlarda sünnet programından çok memnun olduklarını ifade ederek belediyeye teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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