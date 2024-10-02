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Sultangazi Belediyesi'nden Konya'ya Kültür Gezisi

Sultangazi Belediyesi'nden Konya'ya Kültür Gezisi
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Sultangazi Belediyesi, Kültür Gezileri programı kapsamında Konya'ya düzenlediği turda, katılımcılar Selçuklu dönemi eserlerini keşfetti. Geziye katılanlar, Alaaddin Cami, Mevlana Türbesi ve Meram Bağları gibi tarihi ve doğal yerleri rehber eşliğinde gezdi.

SULTANGAZİ Belediyesi, Kültür Gezileri programı kapsamında Konya'ya tur düzenledi. Konya'nın tarihi ve doğa yerleri rehber eşliğinde katılımcılara tanıtıldı.

Sultangazi Belediyesi, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarına geziler düzenlemeye devam ediyor. İlçe sakinleri düzenlenen kültür gezileri ile şehrin noktalarını görme fırsatı buluyor. Program kapsamında katılımcılar Konya, Edirne, Kastamonu, Çanakkale, Bursa, Nevşehir gibi çeşitli medeniyete ev sahipliği yapmış şehirleri gezme imkanı buldu.

Kültür Gezileri turunda rota bu kez Konya oldu. Konya'da Selçuklu döneminde inşa edilen Alaaddin Cami, Tavus Baba Cami, Mevlana Türbesi ve Meram Bağları gibi alanlar katılımcılara gezdirildi. Rehber eşliğinde gezen katılımcılar, fotoğraf çekerek geziyi sonlandırdı.

'GEZİLER DÜZENLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktarmak amacıyla geziler düzenliyoruz. Katılımcılar bu gezilerle ülkemizin tarihi yapı ve doğa güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor. Bu kez rotamız Mevlana'nın şehri Konya oldu. Anadolumuzun güzel şehirlerine geziler düzenlemeye devam edeceğiz. Bütün komşularımızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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