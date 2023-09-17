Sultangazi Belediyesi GençOfest Kapsamında Kıraç Konseri Düzenledi

Sultangazi Belediyesi, GençOfest kapsamında Anadolu rock müziğinin sevilen ismi Kıraç'ı ağırladı. Konsere katılan vatandaşlar şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Etkinlik alanına gelen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 30 Eylül'de Sinan Akçıl konseri düzenleyeceklerini ifade ederek 'İstiyoruz ki 7'den 77'ye herkesin istediği sanatçılarla burada olalım, gençlerimizin istediklerini yerine getirelim' dedi.

Sultangazi Belediyesi, GençOfest kapsamında Anadolu rock müziğinin sevilen ismi Kıraç'ı ağırladı. Konsere katılan vatandaşlar şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Etkinlik alanına gelen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 30 Eylül'de Sinan Akçıl konseri düzenleyeceklerini ifade ederek 'İstiyoruz ki 7'den 77'ye herkesin istediği sanatçılarla burada olalım, gençlerimizin istediklerini yerine getirelim' dedi.

Sultangazi Belediyesi GençOfest kapsamında Kıraç konseri düzenlendi. Belediyenin etkinlik alanında gerçekleştirilen konsere Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı.

'EYLÜL SONUNA KADAR BU TÜR FAALİYETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Bugün yine Sultangazi'de güzel bir konserle Sultangazili hemşehrilerimizle bir aradayız. 'GençOfest aradığın o festival burada' diyerek festivallerimizi, konserlerimizi başlattık. Bugün Kıraç konseriyle, 7'den 77'ye herkesi eğlendirmek için yine halkımızla bir aradayız. Biz kültür-sanat sezonumuz çerçevesinde Eylül sonuna kadar bu tür faaliyetlerimize devam edeceğiz. İnşallah 30 Eylül'de de Sinan Akçıl ile yine konser serüvenine devam etmiş olacağız. İstiyoruz ki 7'den 77'ye herkesin istediği sanatçılarla burada olalım, gençlerimizin istediklerini yerine getirelim ama tabi sadece konserler değil, tiyatrolar, paneller, seminerler, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle halkımızla karşı karşıya olacağız. Cezeri kültür-sanat sezonu ilan ettik. Cezeri inşallah Sultangazi'de hem teknolojiyi bir araya getirecek hem de kültürel, sportif ve sosyal faaliyetleri bir araya getiren önemli bir sanat sezonu olacak. Sultangazi'ye Cezeri kültür-sanat sezonu hayırlı olsun diyoruz? dedi.