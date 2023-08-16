Sultan Alparslan'ın Ani'yi Fethinin 959. Yıl Dönümü Kutlandı

BÜYÜK Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 959'uncu yıl dönümü, Kars'ta düzenlenen programla kutlandı. Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri girişinde düzenlenen program, saygı duruşu bulunup, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Kafkas Halk Oyunları'nın gösterisinin ardından aşık Ayhan Şimşekoğlu ile mehteran takımı konser verdi. Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllendirildiği programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Ani'de kazanılan fetih ile ekilen tohumların Anadolu'da yeşerdiğini söyledi. Ani'nin Anadolu Türk tarihi, Türk şehirciliği ve Türk mimarisi için başlangıç olduğunu belirten Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan da kazı çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise Anadolu fethinin ilk adımının Malazgirt Zaferi'nden önce Ani'de atıldığını söyledi. Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna ise Ani'nin ilklerin şehri olduğunu, bu fethin hem Türk hem İslam hem de dünya tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

BÜYÜK Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 959'uncu yıl dönümü, Kars'ta düzenlenen programla kutlandı.

Türkiye- Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri girişinde düzenlenen program, saygı duruşu bulunup, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Kafkas Halk Oyunları'nın gösterisinin ardından aşık Ayhan Şimşekoğlu ile mehteran takımı konser verdi. Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllendirildiği programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Ani'de kazanılan fetih ile ekilen tohumların Anadolu'da yeşerdiğini söyledi.

'KAZI ÇALIŞMALARIMIZ 1 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK'

Ani'nin Anadolu Türk tarihi, Türk şehirciliği ve Türk mimarisi için başlangıç olduğunu belirten Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan da kazı çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Doç. Dr. Muhammet Arslan, Kazı ekibi olarak bu kadim mimarlık mirasının gün yüzüne çıkarılması ve korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için bazen kavurucu sıcak, bazense dondurucu soğuk ve toz-duman demeden çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Mayıs ayı itibarıyla başlayan ve 1 Ekim'e kadar devam edecek olan kazı ve koruma çalışmalarımıza, Kafkas Üniversitesi önderliğinde 18 farklı üniversiteden başta sanat tarihçiler olmak üzere arkeologlar, mimarlar, restoratörler ve antropologların da dahil olduğu bilim insanları ve öğrencilerden oluşan geniş bir katılımla devam ediyor. Gönüllü olarak çalışmalarımıza katılan tüm öğrencilerimize huzurlarınızda ayrıca teşekkür etmek istiyorum dedi.

'ANADOLU FETHİNİN İLK ADIMI, ANİ'DE ATILDI'

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise Anadolu fethinin ilk adımının Malazgirt Zaferi'nden önce Ani'de atıldığını söyledi. Çalkın, İlimizin en önemli tarihi kültür varlığı olan, içinde barındırdığı zenginlikleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmeyi başaran, her yıl yerli ve yabancı binlerce kişinin ziyaret ettiği Ani Ören Yeri, hem 5 bin yıllık geçmişe sahip olması hem de tarihi İpek Yolu üzerinde yer almasından dolayı ülkemizin ve dünyanın en önemli antik şehirlerinden biridir diye konuştu.Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna ise Ani'nin ilklerin şehri olduğunu, bu fethin hem Türk hem İslam hem de dünya tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti. Konuşmaların ardından program, protokol üyeleri ile katılımcıların Aslanlı Kapı'dan Ebul Menuçehr Camisi'ne kadar düzenlenen yürüyüşle sona erdi.(DHA)