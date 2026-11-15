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Sultan 2. Abdülhamid dönemi ile Atatürk'e ait sancaklar Gaziantep'te sergileniyor

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Osmanlı'nın son döneminden Kurtuluş Savaşı'na uzanan süreçte kullanılan üç sancak, Gaziantep Panorama 25 Aralık Müzesi'nde bir araya getirildi. Sultan 2. Abdülhamid dönemine ait sancak, Yenipazar Sancağı ve Atatürk'ün sancağı müzede birlikte sergileniyor.

Osmanlı Devleti'nin son döneminden Kurtuluş Savaşı'na uzanan tarihi süreçte kullanılan üç sancak, Gaziantep Panorama 25 Aralık Müzesi'nde geçmişin izlerini bugüne taşıyor.

Üzerlerinde dönemin izlerini, ayetleri, duaları ve çeşitli yazıları barındıran sancaklar, Anadolu'nun bağımsızlık mücadelesinin farklı dönemlerine ışık tutuyor.

Sultan 2. Abdülhamid dönemine ait sancak, Birinci Dünya Savaşı sırasında asker toplama faaliyetlerinde kullanılan Yenipazar Sancağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı boyunca yanında bulunan sancak, farklı süreçlerin ardından aynı müzede bir araya getirildi.

Panorama 25 Aralık Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu, AA muhabirine, üç sancağın da ait oldukları dönemin izlerini taşıdığını ve geçmişte yaşanan mücadelelere ilişkin önemli bilgiler sunduğunu söyledi.

Sancakların savaşlarda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Severoğlu, bu eserlerin üzerlerindeki dualar ve yazılarla manevi değer taşıdığını ifade etti.

Sancakların aynı müzede sergilenmesinin tarihsel açıdan bütünlük oluşturduğunu dile getiren Severoğlu, şöyle konuştu:

"Her sancağın üzerinde dualarımız yer alıyor. O sancakların Gaziantep'le birbiriyle ilişkili olması, birbirinin yanında bulunması bize göre bir bütünlüğü sağlıyor. Türkiye'de çok kıymetli sancaklar var. Gaziantep'te de etnografik eserler yeteri kadar korunamıyor. Bunların tümünü çok zor şartlarda koruyabilmişiz. Ancak üç sancak bugün müzemizde bulunuyor. Belki Gaziantep'te çeşitli dönemlerde farklı sancaklar kullanılmıştır ama onlardan günümüze ulaşan çok az."

"Türk bayrağımız gibi çok kıymetli manevi varlıklarımız"

Vatandaşlara ellerinde bulunan tarihi sancakları müzeye kazandırmaları çağrısında bulunan Severoğlu, bu eserlerin sergilenmesinin geçmişte yaşanan mücadelelerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağladığını belirtti.

Sancakların üzerindeki yazıların ve duaların dönemin insanlarının duygu ve düşüncelerini anlamaya yardımcı olduğunu anlatan Severoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Biz tarihimizi, sancakların üzerinde ne yazdığını, o sancakların nasıl dalgalandığını ve o dönem insanlarının neler hissettiklerini bu eserler üzerinden okuyarak anlayabiliyoruz. Mustafa Kemal'in sancağında istişare ve her türlü fedakarlığın yapılmasıyla ilgili mesajlar var. Bunlar çok önemli. Bu sancaklar mücadele, bağımsızlık ve özgürlük için başımızın üstünde dalgalanan, Türk bayrağımız gibi çok kıymetli manevi varlıklarımız."

"Tarihsel bütünlüğü gözler önüne seriyor"

Müze ziyaretçilerinden Sedat Eryaman, "Yaşanan olayların, eski dönem eşyalar ve kıyafetlerin oldukça iyi şekilde korunmuş ve sergilenmiş olması, bizim için oldukça etkileyici oldu. Üç sancağın bir arada sergilenmesi aslında bir tarihsel bütünlüğü gözler önüne seriyor. " dedi.

Zeynep Kaba da müzenin eski dönem ruhunu iyi yansıttığını belirtti.

Sancakların bir arada sergilenmesinin bütünlüğün korunması açısından iyi olduğunu ifade eden Kaba, "Biz ilk geldiğimizde Birinci Dünya Savaşı sancağını fark ettik, ona baktık. Zaten bayağı şaşırdım burada olmasına ve çok hoşuma gitti. Sonra arkamda Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün karargahında asılı olan sancak var. Bu da çok dikkatimi çekti ve çok hoşuma gitti. Bir de 2. Abdülhamid dönemine ait sancak var." diye konuştu.

Kaynak: AA
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