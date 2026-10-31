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Süleyman Sarı'nın çakıl taşlarından 14 eseri Antalya Kültür Yolu Festivali'nde açıldı

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Sanatçı Süleyman Sarı'nın doğal çakıl taşlarıyla hazırladığı 14 eserden oluşan 'Doğanın Hafızası' sergisi, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. Sergi, 8 Kasım'a kadar sanatseverlerce gezilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, mikro doğal çakıl taşlarıyla oluşturulan "Doğanın Hafızası" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Doğal çakıl taşlarını biçimlerini değiştirmeden kullanarak eserler üreten sanatçı Süleyman Sarı'nın 14 eserinden oluşan sergi, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Sanatçının oluşturduğu eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin küratörlüğünü ise sanatçının ressam ve heykeltıraş kızı Gözde Sarı üstlendi.

Sarı, burada yaptığı konuşmada, Antalya Kültür Yolu Festivali'ne ikinci kez katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Eserlerini doğadan topladığı 1 ila 3 milimetre büyüklüğündeki çakıl taşlarıyla oluşturduğunu belirten Sarı, çalışmalarını sanatseverlerle buluşturmak için titizlikle hazırlandığını ifade etti.

Sergideki bir eser için 120 bin çakıl taşı kullanıldı

Sarı, her eserin kendine özgü bir hikayesi olduğunu aktararak, zeybek oynayan efe figürünü yaklaşık 60 bin çakıl taşı kullanarak 13 ayda, yılkı atı çalışmasını ise 120 bin taşla yine 13 ayda tamamladığını anlattı.

Sergide yer alan Atatürk portresinin özel bir çalışma olduğunu vurgulayan Sarı, "Atatürk eserinde kullandığım çakıl taşlarını özellikle yurdumuzun bütün bölgelerinden topladım. Bu eseri yurdumuzun her tarafından getirdiğim çakıl taşlarıyla oluşturdum." dedi.

Sarı, festivalin Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığını ve sanatçılara kendilerini tanıtma fırsatı sunduğunu dile getirdi.

Küratör Gözde Sarı da projeyle insanın doğayla zayıflayan bağını estetik ve felsefi açıdan yeniden hatırlatmayı amaçladıklarını belirtti.

Sergi, 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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