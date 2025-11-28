Haberler

Sudanlı Akademisyenlerden Bolu'daki Tohum Ambarı'na Ziyaret

Sudan Vadi Nil Üniversitesinden akademisyenler, Bolu'nun Mengen ilçesindeki Tohum Ambarı'na ziyarette bulunarak, yerel tohumların korunması ve sürdürülebilir tarım üzerine yapılan bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sudan Vadi Nil Üniversitesinden akademisyenler, Bolu'nun Mengen ilçesinde oluşturulan "Tohum Ambarı"na ziyarette bulundu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini (BAİBÜ) ziyaret programı kapsamında Türkiye'de bulunan Sudanlı heyet, Tohum Ambarı'nda yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sudan Vadi Nil Üniversitesi Rektörü Prof. Hassan Alhaj Hamd Hassan Ali, Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, tarım ve tohum bilimi alanında uzman akademisyenler ile Sudan'da geniş ölçekli tarımsal üretim yapan 2 girişimciden oluşan heyete, Tohum Ambarı'nın kurucusu öğretim görevlisi Berker Çiftçi yapılan çalışmaları anlattı.

Ziyarette, Anadolu'nun kadim tarım kültürü, yerel tohumların korunması ve Iza buğdayı üzerine yürütülen bilimsel çalışmalar ile Anadolu coğrafyasına ait yerel tohumları koruma yaklaşımı ve yapılan saha çalışmaları incelendi. Ayrıca Iza buğdayı özelinde, buğdayın geçmişi, adaptasyonu, sürdürülebilir tarım açısından önemi ve gastronomik değeri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet, kendi ülkelerinde yürütülen tarımsal üretim modelleri, kurak koşullara dayanıklı çeşitler ve geniş ölçekli pilot uygulamalar hakkında bilgi paylaşarak iki ülke arasında yapılabilecek ortak araştırmalar için irade ortaya koydu.

Görüşmelerde, tohum bilimi, ıslah çalışmaları, verimlilik artırma stratejileri ve tohum transferi konularında işbirliği imkanları da ele alındı.

Kaynak: AA / Varol Varlık - Kültür Sanat
