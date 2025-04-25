Suça sürüklenen çocuklar tiyatro ile buluştu

ANKARA - Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali" kapsamında, Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle suça sürüklenen çocuklar tiyatro ile buluştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ve 20'ncisi düzenlenen "Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali" çerçevesinde, çocukların sosyal gelişimi ve rehabilitasyonuna katkı sağlamak amacıyla tiyatro gösterimi düzenlendi. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenen "Masalcı Değer Dede" adlı çocuk oyunu, denetim altında bulunan çocuk yükümlüler ile Ankara Çocuk Eğitimevi'nde kalan hükümlü çocukların katılımıyla izleyiciyle buluştu.

Sanat yoluyla çocukların ifade becerilerini geliştirmeyi ve sosyal bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan etkinliğin, denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocukların topluma kazandırılmasına katkı sunması bekleniyor.

Çocuğuyla beraber etkinliğe katılan baba Aziz Kar, "Burada değerlerimizle ilgili bir tiyatro oyununu izledik ve memnun kaldık. Sağlıklı olacağını düşünüyoruz zaten onun için katıldık hep beraber. O anlamda mutluyuz. Kendisiyle görüştüm, gayet memnun kalmış. Bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz ve bekliyoruz devletimizden" diye konuştu.

15 yaşındaki suça sürüklenmiş çocuk ise tiyatro oyununu beğendiğini belirterek, "Değerlerimizi öğretti, büyüklerimize karşı tutumlarımızı öğretti. Topluluk içinde nasıl davranmamız gerektiğini öğretti. Birkaç kere okulda gitmiştim, onun dışında gitmemiştim. Gayet güzeldi yani. Bir şeyler kattı bana da. Beğendim. Daha fazlası olursa da gelirim" ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyuncusu Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çetin Azer Aras. "Oyunumuzun özelliği yaşayarak, hissederek, uygulayarak oyunumuza katılmak, katılıp daha izli öğrenmeyi amaçlıyoruz. Hem de tiyatro yapıyoruz hep birlikte ve dünyanın her yerinde geçerli olan doğruluk, dürüstlük, güvenirlilik, sorumluluk, çalışkanlık, hak, hukuk, adalet, merhamet, vicdan, sevgi, saygı, karşılık beklemeden iyilik gibi değerlerin konularını işliyoruz" ifadelerini kullandı.

Aras konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin her yerinde oynadım, yurt dışında birçok ülkede oynadım, birçok festivale katıldım. Binlerce, on binlerce çocuğa oynadım ama ilk defa böyle özel bir yerde oynadım. Çok farklıydı. Çocuklarımızın oyuna yaklaşımı da çok farklıydı, atmosfer de çok farklıydı. Oyunumuzun enerjisi de dolayısıyla farklıydı ve heyecanı da farklıydı. Tabii ki burada bulunmak çok çok anlamlı. Hatta buradaki yetkililerle görüştüm. Devlet tiyatrosu sanatçısı olarak kurumumdaki yöneticilerim de, idarecilerim de uygun görürse bundan sonra gitmiş olduğum bütün illerde yine denetimli, serbestlik müdürlüklerinde oynamayı, gönüllü olarak oynamayı kendilerine ilettim."

Tiyatro gösterisi hatıra fotoğrafı çekimi ile sonlandı.