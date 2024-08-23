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Ülkü Ocakları itiraz etti, Suavi'nin Seydişehir konseri iptal edildi

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Sanatçı Suavi'nin Konya'nın Seydişehir ilçesindeki, 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri, Ülkü Ocakları'nın itirazları sonrası iptal edildi. Ayrıca, Suavi geçtiğimiz günlerde İstanbul Beykoz'da düzenlenen bir konseri sırasında protesto edilmişti.

Sanatçı Suavi'nin Seydişehir Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenleyeceği konserde yeni bir gelişme yaşandı. Suavi'nin konseri gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

Suavi'nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Seydişehir Belediyesi'nin düzenleyeceği konserde sahne alacağı açıklanmıştı. Önceden yayınlanan programda yer alan Suavi'nin ismi, yeni programdan çıkarıldı ve konser iptal edildi.

ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI KONSERİN İPTALİ İÇİN DEVREYE GİRDİ

Yerel haber kaynağının aktarımına göre, Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Akın Bozkurt, konserin iptal edilmesiyle ilgili belediyeyle görüştü. Bozkurt, "İlçemizde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan Suavi konserinin milli hassasiyetlerimize uymadığı gerekçesiyle Seydişehir Belediye Başkanlığı'yla birtakım görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler sonucunda Seydişehir Belediyesi tarafından konser iptal edilip, milli vicdandaki açılan yara büyümeden kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

FİTİLİ BEYKOZ ATEŞLEDİ

İstanbul'un Beykoz ilçesinde '19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü' vesilesiyle özel bir kutlama gerçekleşti. Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği kutlamada sanatçı Suavi de sahne aldı.

Ülkü Ocakları itiraz etti, Suavi'nin Seydişehir konseri iptal edildi

"BEYKOZ'DA TERÖRİST İSTEMİYORUZ"

Suavi'nin konseri sırasında bir grup vatandaş protesto düzenlendi. Suavi 'Sen de Başını Alıp Gitme' şarkısını seslendirirken grup "Beykoz'da terörist istemiyoruz" sloganı attı.

SUAVİ OLAYLARIN ÜSTÜNE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Suavi konser sonrası X hesabından kısa bir açıklama paylaştı. Suavi'nin paylaşımı şöyle:

Dünya Beykozlular gününde çok keyifli bir sahne, eğlenceli bir gece yaşadık. Katkı verenlere, benimle birlikte söyleyenlere ve ev sahipliği yapan Alaattin Köseler başkana ve ekibine içten teşekkürler. Gayrısı 'teferruat.

Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat

Seydişehir Seydişehir İstanbul 3-sayfa Beykoz Konya Suavi Suavi Konya 3.Sayfa Yaşam Kültür Sanat Haberler

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