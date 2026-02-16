Haberler

STS Bodrum Okul Gemisi'nin yapımında emeği bulunanlara plaket verildi

STS Bodrum Okul Gemisi'nin yapımında emeği bulunanlara plaket verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet döneminin ilk yelkenli okul gemisi olma özelliği taşıyan STS Bodrum Okul Gemisi'nin yapımında emeği geçenlere plaket verildi.

Cumhuriyet döneminin ilk yelkenli okul gemisi olma özelliği taşıyan STS Bodrum Okul Gemisi'nin yapımında emeği geçenlere plaket verildi.

Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV) Başkanı Süleyman Uysal, ilçedeki bir otelde gerçekleştirilen plaket töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 25 yıl önce yapılan geminin sadece bir eğitim gemisi olmadığını, bu ülkenin denizle kurduğu ilişkinin somutlaşmış hali olduğunu ifade etti.

STS Bodrum'un bu toprakların denizcilik geleneğini yaşatan, genç kuşaklara deniz disiplinini, emeği ve sorumluluğu örnek gösteren bir kültür mirası olduğunu anlatan Uysal, geminin ileriki yıllarda da gençlere ilham vermeye, Bodrum'un denizcilik kültürünü yaşatmaya ve Türkiye'yi gururla temsil etmeye devam edeceğini belirtti.

Etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya, Bodrum Gemisi'nin 1999-2001 yılları arasındaki inşa sürecinden bugüne kadar geçen 25 yıllık sürece katkıda bulunan ustalar, kaptanlar, iş insanları ve kurum temsilcileri katıldı.

Törende, 146 kişiye plaket verildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bağırsağı yanlışlıkla kesilmişti: Aslı Bekiroğlu son durumunu paylaştı

5. kez ameliyat olan oyuncu son durumunu paylaştı
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek

Dünya bu darbe planını konuşuyor! Türkiye detayı epey ses getirecek
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Bağırsağı yanlışlıkla kesilmişti: Aslı Bekiroğlu son durumunu paylaştı

5. kez ameliyat olan oyuncu son durumunu paylaştı
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem

Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor