Spider-Man 4 Çekimleri Başladı İddiası

Spider-Man serisinin ilk üçleme filmi, tüm dünyada ikonikleşmiş yapımlar olarak kabul ediliyor. Sam Raimi tarafından yönetilen ve Tobey Maguire'ın başrolünde yer aldığı bu üçleme, nihayet dördüncü filmle geri dönüyor olabilir. Maguire'ın yeniden başrolde olduğu Spider-Man 4 çekimlerinin başladığı iddia edildi.

Spider-Man serisinin ilk üçleme filmi, tüm dünyada ikonikleşmiş yapımlar olarak kabul ediliyor. Sam Raimi tarafından yönetilen ve Tobey Maguire'ın başrolünde yer aldığı bu üçleme, nihayet dördüncü filmle geri dönüyor olabilir. Maguire'ın yeniden başrolde olduğu Spider-Man 4 çekimlerinin başladığı iddia edildi.

Spider-Man 4 çekimleri başladı iddiası

Marvel dünyası, Tobey Maguire'ın efsane rolünü yeniden üstlenerek Spider-Man 4 filmine ilişkin söylentilerle çalkalanıyor. İddiaya göre yeni yapım, Sam Raimi'nin yönettiği ve Maguire'ın Peter Parker olarak rol aldığı 2007 yapımı Spider-Man 3'ün devamı olacak.

Spider-Man 3'te Sandman rolünde oynayan Thomas Haden Church, Raimi'nin dördüncü filmi için Maguire ile yeniden bir araya gelebileceğine dair söylentiler duyduğunu ifade etti. Church, projenin resmi olarak duyurulması halinde ise rol almak isteyeceğini dile getirdi.

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Sam Raimi aslında 2007'de çıkan üçüncü filmden sonra Spider-Man 4'ü çekmeyi planlamıştı, ancak vizyon tarihi konusunda anlaşılamadığı için proje rafa kaldırıldı. Raimi geçen yıl verdiği bir röportajda ise,"Yıllar önce elimizde bir senaryo vardı ve aktif olarak prodüksiyonda çalışıyorduk" dedi.

Yönetmen ayrıca Maguire ile yeni bir Spider-Man filminde tekrar çalışmaya açık olduğunu da sözlerine ekledi. Raimi'nin ve Church'ün son açıklamaları birleşince, Spider-Man 4'ün çekimi de kaçınılmaz olacak gibi görünüyor.

Öte yandan serinin haklarının sahibi olan Sony henüz söylentiler hakkında yorum yapmadı. Church'ün açıklamaları resmi bir teyitten uzak olsa da, Raimi ve Maguire'ın son bir kez daha bir araya gelme ihtimali uzak değil.

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