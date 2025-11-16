Haberler

Sorgun Belediyesi Tiyatro Topluluğu Turneye Çıktı

Sorgun Belediyesi Tiyatro Topluluğu Turneye Çıktı
Sorgun Belediyesi Tiyatro Topluluğu, 'Kral Çıplak' ve 'Bayram Sabahı' adlı oyunlarıyla Sorgun, Yozgat, Amasya ve Tokat'ta sahne aldı. Minik oyuncular Şekerci'nin çocuk tiyatrosunu canlandırırken, yetişkin ekip 'Bayram Sabahı' adlı eseri sahneledi. Turne boyunca büyük ilgi gördü ve izleyicilerden alkış aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, topluluk, turne kapsamında Sorgun, Yozgat, Amasya ve Tokat'ta sahne aldı.

Minik oyuncuların canlandırdığı "Kral Çıplak" çocuk tiyatrosu ile yetişkin ekibin sahnelediği "Bayram Sabahı" adlı eser, izleyicilerden ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, turnedeki oyunculara, eğitmenlere ve emek verenlere teşekkür etti.

Turne boyunca oyunların yoğun ilgi gördüğünü, salonları dolduran izleyicilerden uzun süre alkış aldığını belirten Ekinci, "Turnemiz sadece sanatı değil, dostluk ve kültürel paylaşımı da sahneye taşıdı. Sorgun'un adını kültür ve sanatla başka şehirlerde gururla temsil eden tüm oyuncularımızı, eğitmenlerimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Kültür Sanat
