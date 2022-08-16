Son dakika haberi! Terörden temizlenen Amanos Dağlarında Türkmen şöleni

Son dakika habere göre Terörden temizlenen Amanos Dağlarında Türkmen şöleni Şölende aşıklar saz çalıp türkü söyledi, şairler şiir okudu, çocuklar ata bindirildi, davetliler halay çekti Hatay'da güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile terörden temizlediği Amanos Dağlarındaki yaylada Türkmen Şöleni yapıldı.

Terörden temizlenen Amanos Dağlarında Türkmen şöleni

Şölende aşıklar saz çalıp türkü söyledi, şairler şiir okudu, çocuklar ata bindirildi, davetliler halay çekti

HATAY - Hatay'da güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile terörden temizlediği Amanos Dağlarındaki yaylada Türkmen Şöleni yapıldı.

Amanos Dağlarının zirve eteklerinde bulunan 900 rakımlı Bekbele Yaylasında Türkmen kültürünün tanıtımı ve yaşatılması için şölen düzenlendi. İskenderun'a bağlı Abacılı- Bekbele Yaylasında Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen Abacılı Yörük Türkmen Derneği'nin organize ettiği şölende aşıklar saz çalıp türkü söyledi, şairler şiir okudu, çocuklar ata bindirildi, davetliler halay çekti çocuklar ise Hacivat Karagöz ile eğlendi.

Kadınlarının sıkma börek pişirdikleri şölende 1970 yılından bu yana bölgede yaşayan Erzurumlular ise Erzurum çağ kebabını tanıttı. Hatay'ın milletvekillerinin ve belediye başkanlarının da katıldıkları şölende birlik beraberlik mesajları verildi.

Abacılı Yörük Türkmen Derneği Başkanı Duran Bilgin, Anamons Dağlarının terörden temizlenmesinde emek veren ve güvenli halde şölen yapılmasına vesile olan güvenlik güçlerine teşekkür edere, "Amacımız halkımızın Türk kültürünü geleneğini hatırlaması ve yaşatmasıdır. Gençliğimize kültürümüzü yansıtmak için hep birlikte bir şölen ortamındayız" dedi.

Dernek üyesi Mehmet Mustafa Yılmaz ise yaylalarda bulunan ve ilçelerden gelen vatandaşların şölene katıldıklarını belirterek, " Teröristlerin geçilmez dedikleri Amanos Dağları temizlendi, bizlerde çok güzel hanelerimizde eğlencemizi şölenimizi yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Ahmet Gedik isimli vatandaş ise yaptığı konuşmayla Hatay'ın tarihi değerine dikkat çekti. Mustafa Kemal Atatürk'ün, "40 asırlık Türk yurdu düşman eline bırakılamaz" sözüne vurgu yaparak Amanos Dağlarını terörden arındıran güvenlik güçlerine teşekkür eden Gedik, "Amanosları temizleyen devletimizin tüm unsurlarına Türk silahlı kuvvetlerine, jandarmamıza, polisimize emeği geçen herkese teşekkürlerimizi borç biliyoruz" dedi.

Yayla esnafından Osman Çolak'ta bölge halkının artık güven ve huzur içinde şenliklerini yapabildiğine dikkat çekerek, "Burası 900 rakımlı bir yayla bölgede daha önce terörden dolayı güvenlik sorunları yaşadık. Güvenlik güçlerimiz sayesinde artık güvenle şölenlerimiz yapılıyor. Bu şenlikte Yörük ve Türkmen ailelerinin örf adetlerini ön plana çıkarıyor, birlik beraberlik ve kaynaşmayı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.