Son dakika haberi... Babalarının izinden giden üç itfaiye eri alevlere müdahale ediyor

Bir son dakika haberine göre Konya'da babalarının mesleğine özenerek itfaiyeciliğe adım atan üç mesai arkadaşı, alevlerle karşı bazen canlarını da tehlikeye atarak fedakarca görevlerini yapıyor.

Konya'da babalarının mesleğine özenerek itfaiyeciliğe adım atan üç mesai arkadaşı, alevlerle karşı bazen canlarını da tehlikeye atarak fedakarca görevlerini yapıyor.

Çocukluklarında zaman zaman babalarının çalıştığı itfaiye istasyonlarında vakit geçiren Ramazan Furkan Karagöz (26), Mehmet Ali Çiftçi (35) ve Yunus Emre Gün (25), babalarının izinden giderek "alev savaşçısı" olmaya karar verdi.

Mesleğe adım attıktan sonra babalarıyla da görev yapma heyecanı yaşayan itfaiye erleri, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde bazen canlarını da tehlikeye atarak alevlere karşı mücadelede yer alıyor.

Çocukluğu da itfaiye istasyonunda geçti

Bingöl Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunu Karagöz, AA muhabirine, iki yıldır itfaiye eri olarak görev yaptığını söyledi.

İtfaiyeci olmasında en büyük etkenin babası olduğunu ifade eden Karagöz, "Babam Murat Karagöz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiyeci. Baba mesleği diyebilirim. Babam itfaiyeci olduğu için neredeyse 20 yıldır itfaiyedeyim. Orada büyüdüm, orada yatıp kalktım." dedi.

Karagöz, okuldan mezun olunca İstanbul'da staj yaptığını, bu süreçte babasıyla da göreve gittiğini dile getirdi.

En ufak bir canlının bile yardımına koşmayı kendisine vazife edindiğini aktaran Karagöz, "Ne kadar baba mesleği de olsa ben içimizdeki merhamet duygusundan yola çıkarak bu mesleği seçtim. Yunus Emre ile aynı evi paylaşıyoruz. Beraber atandık ve aynı vardiyada çalışıyoruz. Gurur verici." ifadesini kullandı.

"Oğlumun da itfaiyeci olmasını istiyorum"

İtfaiye erlerinden Mehmet Ali Çiftçi ise 10 yıldır mesleğini severek yaptığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından emekli babası Halil İbrahim Çiftçi'nin hayata bakış açısını değiştirdiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 yıl babamla aktif şekilde çalıştım. Beraber gittiğimiz yangınlar oldu. Dünyaya bir daha gelsem yine itfaiyeci olurum. İtfaiyecilik, korkusu olmayan, adrenalin tutkunlarının tereddütsüz seçebileceği bir meslek. Annem itfaiyeci olmamı istemedi ama ben babamdan gördüğüm için mesleği çok sevdim. İki yaşında bir oğlum var, onun da itfaiyeci olmasını istiyorum. Dededen toruna aynı mesleği yapalım istiyorum."

Hayalini kurduğu mesleği yapıyor

Kocaeli Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunu Yunus Emre Gün ise iki yıldır itfaiye eri olarak görev yaptığını, babası Kadir Gün'ün de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından emekli olduğunu dile getirdi.

Küçükken baba mesleğine hep özendiğini anlatan Gün, "Babamın çalıştığı itfaiye istasyonuna zaman zaman giderdim. Bu bende bir ilgi uyandırdı. Bir gün komşumuzun evine yıldırım düşmüş ve babam oraya göreve gelmişti. O zaman itfaiyeci olma heyecanı yaşamaya, hayalini kurmaya başlamıştım. Ben de staj yaptığım dönemde babamla çalışma imkanı buldum, çok heyecanlıydı." diye konuştu.