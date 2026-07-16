Kaçak kazıyla keşfedilen Sobesos'ta yeni sezon hazırlıkları tamamlandı

Kapadokya'nın önemli arkeolojik miraslarından Sobesos Antik Kenti'nde yeni bir dönem başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) iş birliğinde yürütülen kazılar, Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsüne yükseltilirken, yeni sezonun hazırlık ve planlama çalışmaları da tamamlandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Şahinefendi köyü yakınlarındaki Sobesos Antik Kenti'nde yürütülecek 2026 yılı kazı çalışmalarının planlanması amacıyla Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Sobesos Antik Kenti Kazı Başkanı, NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilsen Şerife Özdemir ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Yasin Yıldız katıldı.

Toplantıda 2026 kazı sezonunun çalışma takvimi, bilimsel yöntemler, araştırma, belgeleme ve koruma faaliyetleri ayrıntılı şekilde ele alınırken ortaya çıkarılan tarihi yapıların korunmasına yönelik uygulamalar da değerlendirildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, Sobesos Antik Kenti'nin tarihi ve kültürel mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının temel hedef olduğu vurgulanırken, bilimsel kazılarla birlikte koruma ve restorasyon çalışmalarına da destek verilmeye devam edileceği belirtildi.

Kazılar artık yıl boyunca sürdürülebilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi iş birliğinde yürütülen Sobesos Antik Kenti kazıları, Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsüne yükseltildi. Yeni statüyle birlikte kazıların daha kapsamlı, planlı ve uzun soluklu şekilde yürütülmesinin önü açılırken, çalışmaların yıl boyunca sürdürülebilmesi de mümkün hale geldi.

Kapadokya'nın en önemli arkeolojik alanlarından biri olarak kabul edilen Sobesos'ta yürütülecek çalışmaların, bölgenin kültürel mirasının korunmasına, bilimsel araştırmalara ve kültür turizmine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Sobesos, kaçak kazıyla ortaya çıkarıldı

Sobesos Antik Kenti'nin hikayesi ise 2002'deki kaçak kazı ihbarıyla başladı. Şahinefendi köyü yakınlarında bir kayısı bahçesinde definecilerin yaptığı izinsiz kazının jandarmaya bildirilmesi üzerine Nevşehir Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Yapılan ilk araştırmalarda toprak altında bulunan renkli mozaiklerin ortaya çıkmasıyla aynı yıl kurtarma kazıları başlatıldı.

Ardından gerçekleştirilen bilimsel kazılar sonucunda Roma ve Erken Bizans dönemine ait mozaikli kabul salonu, hamam kompleksi, villa kalıntıları, kiliseler, çeşitli yaşam alanları ve nekropol gün yüzüne çıkarıldı. Özellikle figürlü ve geometrik motiflerle süslenmiş taban mozaikleri, Kapadokya'nın en önemli arkeolojik eserleri arasında gösteriliyor.

Kaçak kazıyla tesadüfen keşfedilen Sobesos, bugün Kapadokya'nın yalnızca kaya oyma yerleşimlerden ibaret olmadığını, bölgede gelişmiş şehir yaşamının da bulunduğunu ortaya koyan en önemli arkeolojik merkezlerden biri olarak değerlendiriliyor.

2026 sezonunda yeni alanlar araştırılacak

2026 kazı sezonunda antik kentin henüz araştırılmamış bölümlerinin gün yüzüne çıkarılması, mevcut tarihi yapıların korunması, belgelendirilmesi ve bölgenin geçmişine ışık tutacak yeni bilimsel verilere ulaşılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsüyle birlikte Sobesos Antik Kenti'nde yürütülecek çalışmaların hem bilim dünyasına hem de Kapadokya turizmine önemli katkılar sunması bekleniyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı