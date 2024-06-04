Üye Girişi
Haberler

Siverek Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerleri Yılsonu Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından hazırlanan yılsonu sergisi, Hürriyet Caddesindeki Lezgo Park'ta açıldı. Sergi, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri yılsonu sergisi açtı.

Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Yardım, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Lale, daire müdürleri, usta öğreticiler ile kursiyerler açılışı birlikte yaptı.

Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, kursiyerlerin el emeği, göz nuru ürünlerinden oluşan sergi, Hürriyet Caddesindeki Lezgo Park'ta vatandaşların beğenisine sunuldu.

Siverek HEM Müdürü İbrahim Baykan, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde çeşitli branşlarda yaklaşık 200 kurs açtıklarını ve kurslara 25 binin üzerinde kursiyerin katıldığını belirtti.

Sergi, 3 gün boyunca gezilebilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Halk Eğitimi Merkezi Şanlıurfa Hürriyet Siverek Kültür Eğitim Kültür Sanat Güncel Haberler

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

 Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

 'Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?' dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

"Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?" dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

 Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti

Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title