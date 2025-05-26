Sivas Uluslararası Film Festivali'nin ikincisi başladı

Sivas Uluslararası Film Festivali'nin ikincisi başladı
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Sivas'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başladı.

Sivas'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başladı.

Sivas Valiliği, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) katkılarıyla düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Nostaljik araçlar ve yöresel kıyafetli vatandaşlar Sivas Valiliği önünden başlayan ve Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sona eren kortejde yer aldı.

Kortej yürüyüşüne Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü eşlik etti.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Yeşilçam'da Orhan Gencebay şarkıları konseri düzenlendi.

???????Kentte 3 gün sürecek festivale, 700'e yakın belgesel ve kurmaca film başvurusu yapıldı.

Değerlendirme sonucunda belgesel ve kurmaca dalında ayrı ayrı birincilik ödülleri, yine aynı dallarda jüri özel ödülleri verilecek.

Yarışmada dereceye giren filmler 28 Mayıs'taki ödül töreninde açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından festivalde gösterilecek filmlerde de ağırlıklı olarak aile teması işledi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Kültür Sanat
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