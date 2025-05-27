Sivas'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sergi Açıldı
Sivas'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Halk Eğitimi Merkezi'nde yıl sonu sergisi düzenlendi. Programda halk oyunları gösterileri yer aldı ve protokol üyeleri kursiyerleri tebrik etti.
Sivas'ta, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Yaygın Eğitim Kursları yıl sonu sergisi açıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Sivas Baro Başkanı Fatih Sevim, Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, okul müdürleri, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.
Açılışın ardından stantları gezen Vali Yardımcısı Doğan, Milli Eğitim Müdürü Erdoğan ve protokol üyeleri, kursiyerlerin çalışmalarını inceleyerek, tebrik etti.