Sivas’ta ahilik haftası etkinlikleri başladı

Sivas'ta 39. Ahilik Kültürü Haftası etkinlikleri, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, Ahilik Kutlama Komitesi Başkanı ve Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, komite üyeleri, oda başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve esnaflarla Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi.

Törende Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 27. Bölge Birliği Başkanı Mesut Dursun, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir ve Hakan Demirgil tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kentte Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı