Uçurumun ucundaki türbenin kayalıklarında ıslah çalışmaları sürüyor

Sivas'ta inanç turizminin önemli merkezlerinden biri olan Yukarı Tekke'de bulunan Abdülvahabi Gazi Türbesi'nin üzerindeki kayalık alanda başlatılan kaya ıslah çalışmaları devam ediyor. Valilik koordinesinde yürütülen 76 milyon liralık proje kapsamında, profesyonel dağcılar eşliğinde riskli kayalar kontrollü şekilde düşürülürken, çelik ağ ve ankraj sistemiyle bölgedeki kaya düşme tehlikesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sivas'ta inanç turizmi açısından önemli ziyaret noktalarından biri olan Yukarı Tekke'de bulunan Abdülvahabi Gazi Türbesi çevresinde başlatılan kaya ıslah çalışmaları devam ediyor. Türbenin üzerinde bulunan kayalık alanda oluşabilecek kaya düşmesi riskine karşı Valilik koordinesinde, İl Özel İdaresi iş birliği ve AFAD Başkanlığı'nın destekleriyle çalışma yürütülüyor. Proje kapsamında tehlike oluşturduğu değerlendirilen gevşek kayalıkların temizlenmesi ve çelik ağ sistemleriyle kaya düşmelerinin önlenmesi amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında ise profesyonel dağcılar eşliğinde riskli ve boşta bulunan kayalar kontrollü şekilde düşürülüyor. Ayrıca dağ yüzeyinde çelik halatlarla örtüleme işlemi yapılırken, risk azaltma çalışmaları çerçevesinde 2 metre aralıklarla 4 metre uzunluğunda ankraj uygulaması gerçekleştiriliyor. Riskli alanlarda güvenli olmadığı değerlendirilen taşların kontrollü olarak temizlendiği bölgede, muhtemel kaya düşmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yukarı Tekke'nin şehir açısından önemli bir ziyaret noktası olduğunu ve Ocak 2026 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanan projenin 300 gün içerisinde tamamlanmasının planlandığını belirterek, "Bununla da hedefimiz, bu türbeyi ziyarete gelen, inanç turizmi nedeniyle şehrimizi ziyaret eden ziyaretçilerimizi daha iyi şartlarda ağırlamak, burada daha hoş vakit geçirmelerini sağlamaya yönelik olacaktır" dedi.

"Çalışma başlattık"

Vali Yılmaz Şimşek, yürütülen proje kapsamında çevrede oluşabilecek riskleri azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Yukarı Tekke bilindiği üzere manevi açıdan şehrimizin önemli mekanlarından birisi. İnanç turizmi açısından önem arz eden bir yer. Çünkü burada çok önemli bir manevi şahsiyet var. Peygamberimizin sancaktarı olarak bilinen ve İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olarak kabul edilen Abdülvahabi Gazi Türbesi burada. Türbe, hem tarihi kimliği hem de taşıdığı manevi atmosferle şehrimizin en önemli ziyaretçi noktalarından birisi ve bu mübarek mekan asırlardır il içinden, il dışından birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. Ancak bu türbenin üzerinde bulunan kayalık, malumunuz risk arz ediyordu. Bu anlamda Valiliğimiz koordinesinde, İl Özel İdaremiz iş birliği ve AFAD Başkanlığımızın destekleriyle bir çalışma başlattık. Yürütülen proje kapsamında kaya düşmesi tehlikesine karşı çevrede oluşabilecek riskleri ortadan kaldırarak kapsamlı bir risk azaltmayı hedefliyoruz. Böylece tarihi ve manevi değeri yüksek olan bu bölgede hem ziyaretçilerimizin güvenliğini sağlamayı hem de tarihi ve manevi mirasımızı daha güvenli bir çevreye kavuşturmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında tehlike oluşturan gevşek kayalıkların temizlenmesi ve modern çelik ağ sistemleri kullanılarak kaya düşmelerinin önlenmesi hedefleniyor" dedi.

"Çalışmalar titizlikle sürdürülüyor"

Şimşek, ziyaretçilerin daha hoş bir vakit geçirmesini hedeflediklerini söyleyerek, "Bu doğrultuda çalışmalar, bilimsel yöntemler ve teknik kriterler esas alınarak titizlikle sürdürülmektedir. Ocak 2026 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanan projenin süresi 300 gün olarak planlanmıştır. Toplam sözleşme bedeli 76 milyon lira olan projede çalışmalar aralıksız şu anda devam ediyor. İhale kapsamındaki işlerin yaklaşık yüzde 20 ile yüzde 25'lik kısmı da tamamlanmış durumda. Bu önemli onarım projesinin başlamasından dolayı başta AFAD Başkanlığımıza, İl Özel İdaremize ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Projenin hem şehrimize hem ülkemize hayırlı uğurlu olmasını şimdiden diliyorum. Biz bu projeyle sadece burada kaya düşmelerini önlemekle kalmıyoruz. Bu projemiz bitince hemen üst mekanda da bir çevre düzenlemesi ve sağlıklaştırmasını hedefliyoruz ve bu projeyi başlatacağız inşallah. Bununla da hedefimiz, bu türbeyi ziyarete gelen, inanç turizmi nedeniyle şehrimizi ziyaret eden ziyaretçilerimizi daha iyi şartlarda ağırlamak, burada daha hoş vakit geçirmelerini sağlamaya yönelik olacaktır" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı