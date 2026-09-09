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Sivas’ta 657 SİT alanı bulunuyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre Sivas'ta 657 SİT alanı ile 999 taşınmaz kültür varlığı bulunuyor.

Sit alanlarının 652'sini arkeolojik SİT alanı, 3'ünü tarihi SİT alanı, 1'ini kentsel SİT alanı, 1'ini ise karma SİT alanı oluşturdu.

Sivas'ta 2025 sonu itibariyle bulunan 999 taşınmaz kültür varlığının da 487'si sivil mimarlık örneği, 173'ü dini, 165'i kültürel, 57'si idari, 3'ü askeri, 11'i endüstriyel ve ticari, 71'i mezarlık, 2'si şehitlik, 28'i kalıntılar, 2'si ise anıt ve abideden oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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