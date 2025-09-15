Haberler

Sivas'ta 156 Yıllık Tarihi Konağın Kamuya Hibesine Onay

Sivas'ta 156 Yıllık Tarihi Konağın Kamuya Hibesine Onay
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan 156 yıllık Mahir Paşa Konağı, kamuya hibe edildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, konağın restorasyonu için çalışmaların başlatılacağını duyurdu.

Sivas'ın Zara ilçesinde tescilli 156 yıllık tarihi konak, kamuya hibe edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Zara ilçe merkezinde bulunan tarihi Mahir Paşa Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Konağı kamuya bağışlayan hak sahibi Nuran Türkistan'a teşekkürlerini ileten Şimşek, 1869 yılında yapılan tarihi konağın restore edilmesi için çalışma başlatılacağını belirtti.

Şimşek, ilçedeki temasları kapsamında tescilli Dostarlaroğlu Konağı'nı da ziyaret etti.

Konağın sahibi Hasan Basri Ünal ve Ayten Ünal ile bir araya gelen Şimşek, 20. yüzyılda inşa edilen konağın tarihi hakkında bilgi aldı.

Aile fertlerine sağlıklı ömürler dileyen Şimşek, Zara'nın tarihi ve kültürel değerleriyle önemli bir ilçe olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Kültür Sanat
Kulüp yöneticisinden Arda Güler hakkında olay iddia

Kulüp yöneticisinden Arda hakkında olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çoğu hayranı bilmiyor! İsmail Hacıoğlu'nun babası meğer ünlü bir futbolcuymuş

Çoğu hayranı bilmiyor! Babası kendisinden daha ünlü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.