Sivas Kongresi'nin 106. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinliklerinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili canlandırıldı.

Karaağaç Köprüsü'nde Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun, protokol üyeleri ve Sivaslılar tarafından karşılanan temsili heyet, Atatürk Kongre Müzesi önüne geldi.

Atatürk'ü temsilen Devlet Tiyatrosu oyuncusu Abdulsamet Sünbül, üstü açık arabayla güzergah boyunca halkı selamladı.

Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Sünbül, müze balkonunda beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.

"Mustafa Kemal ve arkadaşlarını sembolik de olsa karşıladık"

Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi.

Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Sivas'a gelişinin yıl dönümü olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bizler de Mustafa Kemal ve arkadaşlarını sembolik de olsa karşıladık. Mustafa Kemal ve arkadaşları, bundan tam 106 yıl önce Sivas'a gelmişlerdi ve Sivaslılar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmışlardı. 108 gün boyunca Sivas, Milli Mücadele'nin merkezi olmuştu ve çok önemli kararlar burada alınmıştı. Bir anlamda Cumhuriyet'in temelleri burada atılmış ve Milli Mücadele'nin yol haritası, Kongre binasında kararlaştırılmıştı. Sivas'taki aynı ruh ve heyecan, Sivas'ın sokaklarında, caddelerinde devam ediyor. Milletimizin bağımsızlık aşkı, azim ve kararlılığı aynı şekilde sürüyor.

Bizim amacımız da bu ruhu ve heyecanı yaşatmak, bizden sonraki nesillere aktarmaktır. İnşallah bu amacımızdaki beklentileri karşılayan bir nesil yetiştirebiliriz. Bu vesileyle Mustafa Kemal ve tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum."