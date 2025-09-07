Haberler

Sivas Kongresi'nin 106. Yıl Dönümünde Klasik Otomobil Fuarı Açıldı

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Klasik Otomobil Fuarı, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte klasik otomobil meraklıları, çeşitli illerden gelen otomobilleri inceledi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, etkinliğin kültürel bir festival havasında geçtiğini belirtti.

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Klasik Otomobil Fuarı açıldı.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, klasik otomobil meraklıları, zamana meydan okuyan otomobilleri inceledi, fotoğraf çektirdi. Araç sahipleri de ziyaretçilere bilgi verdi.

Sivas'ın yanı sıra çeşitli illerden gelen klasik otomobilleri inceleyen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, gazetecilere, etkinliğin Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü kutlamalarına renk kattığını söyledi.

4 Eylül Sivas Kongresi'nin çok anlamlı bir gün olduğunu belirten Şimşek, "Milletimizin kurtuluşu yolunda önemli kararların alındığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümüydü. Biz bugünü ve bugünü içine alan haftayı birtakım etkinliklerle kutladık. Etkinliklerimizi pazartesi günü başlattık, tüm haftaya yaydık." dedi.

Etkinliklere vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bir bakıma aslında kültür festivali tadında kutlamalar oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde devam edeceğiz. 4 Eylül'ü bir bakıma kültür festivali şekline dönüştürmeye gayret ediyoruz. Bugün programlarımızın son günü, son gününde de klasik otomobil severlerimizi ilimizde ağırlıyoruz. Şehrimizden de katılanlar var, programlarımıza renk kattılar. Fuara katılıp geçmişin izlerini bizlere yaşattıkları için klasik otomobil severlere teşekkür ediyorum."

Şimşek, daha sonra fuarda yer alan klasik bir otomobille şehir turu attı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Kültür Sanat
