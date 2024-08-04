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Sivas'ın Zara ilçesinde 27. Şerefiye Kültür ve Sanat Festivali Gerçekleştirildi

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Zara ilçesinde düzenlenen festivalde, köylerin katılımıyla birlikte sanatçılar konser verdi ve festival ağası seçimi yapıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde 27. Şerefiye Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirildi.

Festival yürüyüşü ile başlayan etkinlik, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam etti.

Bölgede bulunan 28 köyün kortej oluşturarak bayrak ve flamalarla festival alanına giriş yaptığı şenlikte, festival ağalığı seçimi gerçekleştirildi.

İki gün süren festivalde sanatçılar konser verdi.

Festivale Zara Kaymakam Vekili Yusuf Kaan Kırık, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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