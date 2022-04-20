Sivas Devlet Tiyatrosu "Alice Harikalar Diyarında" çocuk oyununu sahneleyecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas Devlet Tiyatrosu "Alice Harikalar Diyarında" çocuk oyununu sahneleyecek

AA - Halife Yalçınkaya - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Sivas Devlet Tiyatrosu 'Alice Harikalar Diyarında' çocuk oyununu sahneleyecek

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 102'nci yılı nedeniyle "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyunuyla perdelerini açacak.

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 102'nci yılı nedeniyle "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyunuyla perdelerini açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Ekin Tunçay Turan'ın Türkçeye çevirdiği, Muzaffer Kırıkkalp'in yönettiği ve Lewis Carrol'un kaleme aldığı çocuk oyunu, bugün ve 23 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde minik seyircilerle buluşacak.

SDT, 21-22 Nisan'da ise "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" oyunuyla seyircinin karşısına çıkacak. Shakespeare'in klasiklerinden olan oyun, saat 20.30'da sahnelenecek.

AA / Halife Yalçınkaya - Kültür Sanat

Devlet Tiyatroları, 23 Nisan, Sivas, Çocuk, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title