Sinop'un Ayancık ilçesinde düzenlenen 28'inci Kültür, Keten ve Ahşap Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Festivalin açılış töreninde halk oyunları gösterileri sunuldu. Festival kapsamında karikatür yarışmaları, keten ürünleri sergisi ve söyleşiler gerçekleştirildi. Festival üç gün sürecek ve Ekin Uzunlar, Bengü ve Zara gibi sanatçılar da katılacak.

Sinop'un Ayancık ilçesinde 28'inci Kültür, Keten ve Ahşap Festivali düzenlendi.

Kortej yürüyüşü ile başlayan sahil meydanındaki festivalin açılış töreninde halk oyunları gösterileri sunuldu.

Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, açılış konuşmasında, "İlçemizin kültürel ve doğal mirası olan keten ve ahşabımıza sahip çıkmak için başlatılan festivalimizin bu yıl 28'incisini kutlamak için bu alandayız. İçerik olarak dolu dolu bir festival programına katılan sizlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Karikatür yarışmaları ve keten ürünlerinden oluşan sergi açılışının ardından söyleşiler gerçekleştirildi.

Ekin Uzunlar, Bengü ve Zara gibi sanatçıların da katılacağı festival üç gün sürecek.