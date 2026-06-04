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Türkeli'de "Çatlak Aile" sahnelendi

Türkeli'de 'Çatlak Aile' sahnelendi
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Sinop'un Türkeli ilçesinde 5. Eğitim ve Kültür Günleri kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu Tiyatro Grubu'nun hazırladığı 'Çatlak Aile' oyunu izleyiciyle buluştu. Oyun, aile hayatının önemini komik ve düşündürücü bir dille anlattı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Eğitim ve Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyet Ortaokulu Tiyatro Grubu tarafından hazırlanan "Çatlak Aile" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Gençlik Merkezi'nde veliler ve öğrenciler için sahnelenen oyun, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Öğrencilerin sahnedeki performansları dikkat çekerken, tiyatro gösterisi etkinliklere katılanlara keyifli anlar yaşattı.

Eğitim ve Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında hazırlanan tiyatro oyunu, 5 Haziran Cuma günü saat 19.00'da Gençlik Merkezi Salonu'nda bu kez vatandaşlarla buluşacak.

Yönetmenliğini Yalçın Önal'ın yaptığı Çatlak Aile tiyatro oyunuyla ilgili konuşan Önal, "Aile yılı kapsamında aile hayatının önemini anlatan, komik yanlarını baz alan, insanları güldüren, güldürürken de düşündüren bir tiyatrodur" dedi.

Ayrıca Tuzla Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Sercan Keleş, oyun ve öğrencilerin performanslarını değerlendirerek beğeni ve teşekkürlerini iletti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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