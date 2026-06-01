Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi bayram tatilinde binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Kurban Bayramı tatilinde 9 bin 388 ziyaretçiyi ağırladı. 'Anadolu'nun Alkatrazı' olarak bilinen tarihi yapı, restorasyon sonrası dijital sergilerle ziyaretçilere geçmişe yolculuk yaptırdı.

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Kurban Bayramı tatili süresince 9 bin 388 ziyaretçi ağırladı.

13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde "Anadolu'nun Alkatraz'ı" nitelendirmesi yapılan tarihi yapı, bayram tatilinde kenti ziyaret edenlerin ilk durağı oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan restorasyon çalışmalarının ardından oluşturulan özel sergileme bölümleri ile koğuşlar ve zindanları gezen ziyaretçiler, ayrıca müze içine kurulan dijital ekranlardan tarihi yapının geçmişiyle ilgili bilgi edindi.

65 yaş üzeri ve 18 yaş altı çocuklar ile öğrencilerin ücretsiz gezebildikleri ve zaman zaman kapısında uzun kuyrukların oluştuğu tarihi yapı, 4 günde 9 bin 388 ziyaretçi ağırladı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
