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Sinop'taki 127 kütüphaneden 156 bin kişi yararlandı

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TÜİK 2025 verilerine göre Sinop’ta 127 kütüphane hizmet veriyor. 156 bin 28 kişinin faydalandığı kütüphanelerde en çok edebiyat ve retorik kitapları bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Kütüphane İstatistikleri'ne göre Sinop'ta toplam 127 kütüphane aktif olarak hizmet veriyor. Bu kütüphanelerden 2025 yılında 156 bin 28 kişi yararlandı.

TÜİK açıklamasına göre Sinop'ta 10 halk kütüphanesi bulunurken, örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait 117 kütüphane de sisteme dahil durumda yer alıyor. Halk kütüphanelerinde bulunan kitap sayısı 201 bin 119'a ulaşırken, eğitim kurumlarına ait kütüphanelerde ise 196 bin 810 kitap kayıt altına alındı.

Kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı 156 bin 28 olarak açıklanırken, kayıtlı üye sayısının 42 bin 115 olduğu bildirildi. Yıl içerisinde ödünç verilen materyal sayısının ise 55 bin 146 olduğu kayıtlara geçti.

Kitapların konu dağılımında ise edebiyat ve retorik alanı açık ara öne çıktı. Halk kütüphanelerindeki toplam kitapların 103 bin 497'si bu alana ait olurken, sosyal bilimler kategorisi 35 bin 245 kitapla ikinci sırada yer aldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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