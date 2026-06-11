Tedesco'dan Beşiktaş'a 2 kötü, 1 sevindirici haber
Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Riccardo Orsolini ve Jonathan Rowe'un takımda kalmasını istiyor. Tedesco, Nicolo Cambiaghi'nin ise iyi bir teklif gelmesi halinde satılabileceğini ifade etti.
- Domenico Tedesco, Riccardo Orsolini ve Jonathan Rowe'un kadroda tutulmasını talep ederek Beşiktaş'ın transfer girişimini reddetti.
- Tedesco, tatmin edici bir teklif gelmesi halinde Nicolo Cambiaghi'nin ayrılığına onay verdi.
- Beşiktaş, Cambiaghi transferi için Como ve Fiorentina ile rekabet ediyor.
İtalyan ekibi Bologna'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Fenerbahçe'nin eski hocası Domenico Tedesco, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan oyuncularla ilgili nihai kararını verdi.
İKİ OYUNCUNUN DA AYRILIĞINA KARŞI
Corriere dello Sport'un haberine göre; Domenico Tedesco, takımın iki önemli ismi Riccardo Orsolini ve Jonathan Rowe'un kesinlikle kadroda tutulmasını talep etti. İki futbolcuyu da yeni sezon planlamasının merkezine koyan Tedesco, bu oyuncuların ayrılığına vize vermeyerek Beşiktaş'a transfer kapılarını kapattı.
CAMBIAGHI'YE AYRILIK İZNİ
Öte yandan siyah-beyazlıların teknik patronu Vincenzo Italiano'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Nicolo Cambiaghi konusunda ise Beşiktaş'ı sevindirecek bir gelişme yaşandı. Tedesco'nun, tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda Cambiaghi'nin takımdan ayrılmasına onay verdiği öğrenildi.
FIORENTINA VE COMO BEŞİKTAŞ'A RAKİP
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki kanat oyuncusunu renklerine bağlayabilmesi için İtalya'dan ciddi rakipleri geride bırakması gerekecek. Serie A ekiplerinden Como ve Fiorentina'nın da Cambiaghi'yi transfer etmek adına devrede olduğu belirtildi.