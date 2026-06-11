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Antalya'da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı

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Antalya'da 12 yıl önce bir inşaatın bekçi kulübesinde çıkan yangında cesedi bulunan ve dosyanın yeniden açılması ile cinayete kurban gittiği ortaya Şeref Kocabıyık'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da 2014'te bekçi kulübesinde çıkan yangında ölen Şeref Kocabıyık'ın cinayeti 12 yıl sonra çözüldü. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

25 Kasım 2014 tarihinde Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi 6764 sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki binada meydana gelen olayda bekçi kulübesinde çıkan yangında emekli imam ve 2 çocuk babası Şeref Kocabıyık hayatını kaybetmişti. Olay tarihinde çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirilen Şeref Kocabıyık'ın 12 yıl sonra yeniden açılan dosyasında Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edildi.

CİNAYET 12 YIL SONRA AYDINLATILDI

Cinayet Büro Amirliğinde oluşturulan özel ekip tarafından Kocabıyık'a ait cep telefonunun baz ve HTS kayıtlarının detaylı şekilde analiz edilmesinin ardından soruşturma kapsamında 5 kişi geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şeref Kocabıyık cinayetinin 12 yıl sonra aydınlatıldığını duyururken şüpheliler Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şeref Kocabıyık cinayeti ile ilgili adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.H. ve A.H. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, İ.H., A.H. ve M.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili firari olarak aranan R.A.'nın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTurgay Yılmaz Berber:

eğitim sorunu bu işin temeli yok edebiyat yok ahlak yok sonra ne bekliyoruz böyle şeylerden en başta insanları doğru yetiştirmek lazım

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Haber YorumlarıAbdullah Arif Altınışık:

insan hayatının değeri bu kadar mı olmuş yahu 12 yıl beklemek gerekmiş çözmek için çok garip geliyor bana gençler artık bu sistemde inanmıyo zaten polis teknoloji desen var ama işte böyle oluyo hep

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Haber YorumlarıŞenay Dalhancer:

12 yıl sonra çözüldü demek güzel ama asıl konu bu adamın ailesi ne yaşadı bunca zaman boyunca belli değil mi beleş bulundu herhalde yoksa çok önceden bulunurdu

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