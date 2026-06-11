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Sivasspor'da başkan adayı bulunamadı: Kongre ertelendi

Sivasspor'da başkan adayı bulunamadı: Kongre ertelendi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un divan kurulu başkanı Ali Yavuz, olağan genel kurul toplantısının 22 Haziran'a ertelendiğini duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor’da merakla beklenen olağan genel kurul toplantısı ertelendi. 

SİVASSPOR'A BAŞKAN ADAYI ÇIKMADI

Sivasspor Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz, yaptığı açıklamada, yeni yönetimin oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek genel kurulun 22 Haziran Pazartesi gününe alındığını duyurdu.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Sivasspor Divan Başkanı Ali Yavuz, "Vali Dr. Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun öncülüğünde Sivasspor Başkan ve Yönetim Kurulunun oluşması noktasında başlatmış olduğumuz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu nedenle sağlıklı bir yönetimin oluşturulması için hafta sonu yapılması gereken Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran Pazartesi günü saat 18.00’de TSO Toplantı Salonunda yapılacaktır. Bir haftalık süre zarfında divan olarak futbolculara olan ödemelerde yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNihat Can:

Sivasspor'un bu duruma gelmiş olması üzücü bir tablo. Başkan adayı çıkmaması yönetim sorunlarının ne kadar derin olduğunun göstergesidir. Umarım alınacak kararlar kulübün geleceği için olumlu bir adım olur.

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Haber YorumlarıFerdi Erdinç:

ya bu işe ne kadar masraf yapılıyo bir de başkan bulamıyolar mı cidden yönetim kurulu ne yapiyo böyle durum olmaz be futbolcuların maaşları ödenmiyorsa daha ne beklenir

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Haber YorumlarıMustafa Ersagun Deniz:

eskiden böyle değildi ya başkan adayı bulunmadı mı çok garip bir şey bu işler artık iyi gitmiyormuş demek

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