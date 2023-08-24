Sinema salonlarında bu hafta 8 film vizyona girecek

Bu hafta sinema salonlarında 2'si yerli olmak üzere toplam 8 film vizyona girecek. Filmler arasında Drakula: Son Yolculuk, Gran Turismo, Katili Yakalamak, Gezegenler Savaşı, Kelebek Görüşü, Otoban Katilleri, Efsunlu 3: Muska ve Uzay Köpekleri yer alıyor.

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, 8 film vizyona girecek.

"Drakula: Son Yolculuk", üzerlerinde herhangi bir işaret bulunmayan 50 ahşap sandıktan oluşan özel kargoyu Karpatya'dan Londra'ya taşımak üzere yola çıkan "Demeter" adlı ticari gemide yaşanan gerilim dolu hikayeyi aktarıyor.

Andre Ovredal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerini Corey Hawkins, David Dastmalchian ve Aisling Franciosi paylaştı.

Film, Bram Stoker'ın tüyler ürpetici romanı Dracula'nın "Kaptanın Seyir Defteri" adlı bölümünden beyazperdeye uyarlandı.

"Gran Turismo"

Archie Madekwe, David Harbour ve Orlando Bloom'un rol aldığı "Gran Turismo", Neill Blomkamp'ın yönetmenliğinde beyaz perdeye taşındı.

Jason Hall ve Zach Baylin'in senaryosunu kaleme aldığı film, bir adamın olağanüstü oyun yeteneklerini kullanarak profesyonel bir araba yarışçısı olma yolunda verdiği mücadeleyi konu alıyor.

"Katili Yakalamak"

Shailene Woodley, Ben Mendelsohn ve Ralph Ineson'un rol aldığı "Katili Yakalamak", aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Damian Szifron'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, bir katilin izini sürmeye yardımcı olması amacıyla FBI tarafından işe alınan bir polisin hikayesini işliyor.

"Gezegenler Savaşı"

Frant Gwo ve Erlendur Sveinsson'un yönettiği "Gezegenler Savaşı" aksiyon ve macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Andy Lau, Jing Wu ve Hao Feng'in rol aldığı Çin yapımı filmin konusu özetle şöyle:

"Yakın gelecekte, güneşin hızla yanmakta olduğunu ve bu süreçte Dünya'yı yakında yok edeceğini öğrenen insanlar, gezegeni güneşin ateşli parlamalarının çok uzağına, yeni bir güneş sistemine itmek için devasa motorlar yapar. Evrene yolculuk tehlikelidir ve insanlığın hayatta kalması için son şansı, dünyayı kurtarmak için tehlikeli bir ölüm kalım operasyonunu gerçekleştirmek olacak."

"Kelebek Görüşü"

Maksym Nakonechnyi'nin ilk uzun metrajlı filmi "Kelebek Görüşü", Donbass'ta esir tutulan Ukraynalı hava keşif uzmanı bir kadının hikayesini işliyor.

Başrolünde Rita Burkovska'nın oynadığı Çek Cumhuriyeti, İsveç ve Ukrayna ortak yapımı filmin ilk gösterimi Cannes'da "Belirli Bir Bakış" bölümünde yapıldı.

"Otoban Katilleri"

Yönetmen Tolga Kadıoğlu'nun 2006'da gerçekleşen bir hikayeden uyarladığı "Otoban Katilleri", bir grup arkadaşın kiralık arabayla yolculuk ederken yaşadığı olayları aktarıyor.

"Efsunlu 3: Muska"

Uğur Kaplan'ın yönettiği haftanın yerli korku filmi "Efsunlu 3: Muska", bir ruh sağlığı merkezinde akıbeti belli olmayan kayıp kadın hastabakıcıları araştıran genç bir gazetecinin başından geçenleri anlatıyor.

"Uzay Köpekleri"

Jason Murphy'nin "Uzay Köpekleri" filmi, animasyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Film, uzay gemilerini tamir etmekle uğraşırken yerel bir UFO avcısının pençesinden kaçmak için köpeklere dönüşen üç uzaylının macerasını odağına alıyor.