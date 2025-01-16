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Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti

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Sinema tarihinin en önemli isimlerinden biri olan ve Fil Adam, Mavi Kadife, İkiz Tepeler, Kayıp Otoban ve Mulholland Çıkmazı gibi başyapıtlara imza atan ünlü yönetmen David Lynch, hayatını kaybetti. Lynch, geçtiğimiz aylarda kendisine "amfizem" teşhisi konulduğunu ve artık evinden çıkamadığını açıklamıştı.

Sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden biri olan David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü yönetmen David Lynch hayatını kaybetti

AİLESİ DUYURDU

Ünlü yönetmenin ölüm haberini ailesi sosyal medyadan duyurdu. Açıklamada, "Artık aramızda olmadığı için dünyada büyük bir boşluk var. Ama onun da dediği gibi, 'Gözünüz delikte değil çörekte olsun" ifadeleri yer aldı.

Ünlü yönetmen David Lynch hayatını kaybetti

ANFİZEM HASTALIĞINA YAKALANMIŞTI

Lynch, geçtiğimiz aylarda hayatı boyunca sigara içmesi nedeniyle kendisine "amfizem" teşhisi konulduğunu ve artık evinden çıkamadığını açıklamıştı. Ünlü yönetmen, "Oksijen bitmeden önce sadece kısa bir mesafe yürüyebiliyorum" demişti.

Ünlü yönetmen David Lynch hayatını kaybetti

ARDINDA BAŞYAPITLAR BIRAKTI

Ardında korku, film-noir ve klasik Avrupa sürrealizminin unsurlarını harmanlayan ünlü eserler bırakan Lynch, sinema tarihine Mulholland Çıkmazı, Mavi Kadife, Fil Adam, Kayıp Otoban ve İkiz Tepeler gibi başyapıtları kazandırdı.

Ünlü yönetmen David Lynch hayatını kaybetti

PEK ÇOK KEZ ÖDÜL ALDI

Kariyeri boyunca birçok ödül ve adaylık da alan Lynch, 'En İyi Yönetmen' dalında üç 'Akademi Ödülü' adaylığı ve 'En İyi Senaryo' dalında bir adaylığa sahip bulunmakta. 2019'da 'Akademi Onur Ödülü'ne layık görülen Lynch, 'En İyi Yabancı Film' dalında iki kez César Ödülü ve Altın Palmiye de aldı. Lynch'in, Cannes Film Festivali ve Venedik Film Festivali'nde ömür boyu başarı için 'Altın Aslan' ödülü de bulunuyor.

Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
Haberler.com / Umut Halavart - Kültür Sanat
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