Sındırgı'da yayla şenliklerinde köylüler geleneksel oyunlarla bir araya geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde mahalle sakinleri, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen yayla etkinliğinde geleneksel oyunlarla gönüllerince eğlendi.

Düğüncüler Mahallesi sakinleri, doğayla iç içe bir ortamda düzenlenen program kapsamında yaylada buluştu. Sosyal bağları güçlendirmek ve gelenekleri yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan vatandaş bir araya geldi.

Yöresel türküler eşliğinde halk oyunlarının oynandığı programda; mendil kapma, halat çekme, sandalye kapma ve çuval yarışı gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar sergilendi. Yarışmalarda sergilenen kıyasıya mücadele ve mahalle sakinlerinin coşkusu renkli görüntüler oluşturdu.

Düğüncüler Mahalle Muhtarı Recep Avcı, etkinliğin mahalledeki dayanışma kültürünü canlı tutmak adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Organizasyona emek veren herkese teşekkür eden Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Köyümüzde birlik ve beraberlik ruhunu tazelemek, gençlerimizle büyüklerimizi aynı ortamda buluşturmak en büyük amacımız. Geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmak adına bu tür sosyal etkinlikleri önemsiyoruz. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğimiz inşallah artarak devam edecektir."

Etkinlik, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.