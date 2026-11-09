Şinasi Bozatlı'nın 46 yıllık birikimi "Inside Out" sergisiyle CerModern'de görülecek

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Ressam ve heykeltıraş Şinasi Bozatlı'nın resim ve heykellerinden oluşan "Inside Out" sergisi, 10 Kasım'da CerModern'de sanatseverlerle buluşacak.

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, çağdaş sanatın uluslararası alanda tanınan isimlerinden Bozatlı'nın sergisi, sanatçının yeni eserlerini ve 46 yıllık sanatsal birikimini bir araya getiriyor.

Sanatçının eserlerinde Anadolu'nun Hitit uygarlığından Akdeniz'e, Afrika'dan Karayipler'e uzanan farklı coğrafyaların kültürel izleri, soyut dışavurumcu anlatımla ele alınıyor.

Bozatlı'nın çalışmalarında, mavi renk, deniz ve gökyüzü imgeleri öne çıkarken Venedik, New York ve İstanbul gibi kentlerin siluetleri, limanlar ve gemiler de eserlerinde yer buluyor.

Eserleri Avusturya Merkez Bankası ve Wien Museum'un yanı sıra çeşitli müzelerde, kamu ve özel koleksiyonlarda bulunan Bozatlı'nın "Inside Out" seçkisi, 10 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında CerModern'de sergilenecek.

Kaynak: AA