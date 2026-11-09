Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şinasi Bozatlı'nın 46 yıllık birikimi "Inside Out" sergisiyle CerModern'de görülecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ressam ve heykeltıraş Şinasi Bozatlı'nın resim ve heykellerinden oluşan "Inside Out" sergisi, 10 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında CerModern'de sanatseverlerle buluşacak. Sergi, Bozatlı'nın yeni eserlerini ve 46 yıllık sanatsal birikimini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Ressam ve heykeltıraş Şinasi Bozatlı'nın resim ve heykellerinden oluşan "Inside Out" sergisi, 10 Kasım'da CerModern'de sanatseverlerle buluşacak.

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, çağdaş sanatın uluslararası alanda tanınan isimlerinden Bozatlı'nın sergisi, sanatçının yeni eserlerini ve 46 yıllık sanatsal birikimini bir araya getiriyor.

Sanatçının eserlerinde Anadolu'nun Hitit uygarlığından Akdeniz'e, Afrika'dan Karayipler'e uzanan farklı coğrafyaların kültürel izleri, soyut dışavurumcu anlatımla ele alınıyor.

Bozatlı'nın çalışmalarında, mavi renk, deniz ve gökyüzü imgeleri öne çıkarken Venedik, New York ve İstanbul gibi kentlerin siluetleri, limanlar ve gemiler de eserlerinde yer buluyor.

Eserleri Avusturya Merkez Bankası ve Wien Museum'un yanı sıra çeşitli müzelerde, kamu ve özel koleksiyonlarda bulunan Bozatlı'nın "Inside Out" seçkisi, 10 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında CerModern'de sergilenecek.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Adıyaman'da pompalı tüfekle kuyumcuya dalan maskeli şüpheli eli boş kaçtı

Pompalı tüfekle kuyumcuya daldı! İşler planladığı gibi gitmedi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler

Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler
Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayında forma yaktı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Tepkiler çığ gibi
Müzeye girişte yeni dönem! Kimlik kartları Müzekart olarak kullanılacak

Cüzdandaki o kart müze bileti oluyor! Gişede sıra beklemek yok
Apple CEO'su Tim Cook'tan 10 Kasım öncesi anlamlı ziyaret

Sürpriz ziyaret! 10 Kasım öncesi Anıtkabir'e gelen isim şaşırttı
Şafak Sezer'den Bülent Ersoy itirafı: Makyöz bırakıp kaçtı!

Şafak Sezer anlattı! Diva'nın makyajı 10 saat sürdü, makyöz kaçtı
Göle yuvarlanan otomobilden 10 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Bu araçtan tam 10 kişinin cesedi çıkarıldı
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü

Fener taraftarını kahreden görüntü!