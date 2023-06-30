Silvan'daki Eyyubiler Camisi'nin minaresinden taş parçaları düşüyor

Mescit Mahallesi Yatılı Bölge İlköğretim Okulu yanında bulunup, 1199-1244 tarihlerinde Eyyubiler döneminde inşa edildiği üzerindeki kitabeden tespit edilen Eyyubiler Camisi'nden geriye 5 kattan oluşan, daha önce bir kısmı yıkıldığı için 'Kırık Minare' olarak adlandırılan minare kaldı. Kare şeklinde inşa edilen ve 35 metre yüksekliğindeki minarenin dört cephesinde süslü işlemeler ve yazıtlar bulunuyor. Şerefenin olmadığı minarenin en üst kısmında ise dört yöne açılan ve şerefe görevi gören pencereler yer alıyor. Birçok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi yapıdan, son zamanlarda taş parçaları düşmeye başladı.

Düşen taş parçaları nedeniyle tedirgin olduklarını anlatan Mescit Mahallesi muhtarı Şaban Paslı, "Silvan ilçemizdeki tarihi 'Kırık Minare'den birkaç taş parçasının kopup düşmesi; hepimizi tedirgin ediyor. Tarihteki ismi Eyyubiler Camisi minaresi olarak geçiyor. Ancak halk arasında 'Kırık Minare' olarak da anılır. Minarenin cami ile birlikte 1199-1244 tarihleri Eyyubiler döneminde inşa edildiği üzerindeki kitabeden de anlaşılıyor. Günümüze kadar ayakta kalan bu tarihi minareyi bizler koruyamadık, koruyamıyoruz. Birçok turistin gelip görmek istediği bir yapıdır. Ancak ne bir çevre düzenlemesi ne de bir bakım yapılıyor. Silvan ve tarihine yakışacak bir durum değildir" dedi.