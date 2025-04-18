Siirt'te mehter coşkusu

SİİRT - Siirt'te Kızlar Tepesi Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen mehteran konseri büyük bir coşku ile izlendi. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren Siirtliler, mehteran takımının performansını ilgiyle izledi.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı tarafından düzenlenen konser, Kızlar Tepesi Amfi Tiyatroda vatandaşlarla buluştu. Mehteran takımının sergilediği gösteri, görsel bir şölen sunarken, coşkulu şarkılar ise yediden yetmişe tüm izleyicilerin beğenisini kazandı. Konserin büyük bir coşku oluşturduğunu belirten vatandaş Suat Yokuş, "Geçmişin coşkusunu günümüze taşıyan, bizi milli duygularla coşturan Mehteran takımına şehrimiz ve halkımız adına teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinlikti" dedi.

Zeynep Bülbül ise '"Bugün çok güzel bir etkinlikte buluştuk. Mehteran takımı hem milli duygularımızı coşturdu hem de bize keyifli vakit geçirdi" diye konuştu.