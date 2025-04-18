İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi

Erdoğan'dan muhalefete sert çıkış: Hepsini fişlediler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'sis' engeli

Sabiha Gökçen'de uçuşu olanlar dikkat! Birçok sefer etkilenecek
Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi

Diyanet'ten dikkat çeken hutbe! Akıllara Rasim Ozan Kütahyalı geldi

Siirt'te Mehter Coşkusu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te düzenlenen mehteran konseri, Kızlar Tepesi Amfi Tiyatroda büyük bir ilgiyle izlendi. Etkinlik, mehteran takımının performansıyla coşkulu anlara sahne oldu. Vatandaşlar, milli duyguları canlandıran konserden memnun kaldıklarını belirtti.

Siirt'te mehter coşkusu

SİİRT - Siirt'te Kızlar Tepesi Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen mehteran konseri büyük bir coşku ile izlendi. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren Siirtliler, mehteran takımının performansını ilgiyle izledi.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı tarafından düzenlenen konser, Kızlar Tepesi Amfi Tiyatroda vatandaşlarla buluştu. Mehteran takımının sergilediği gösteri, görsel bir şölen sunarken, coşkulu şarkılar ise yediden yetmişe tüm izleyicilerin beğenisini kazandı. Konserin büyük bir coşku oluşturduğunu belirten vatandaş Suat Yokuş, "Geçmişin coşkusunu günümüze taşıyan, bizi milli duygularla coşturan Mehteran takımına şehrimiz ve halkımız adına teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinlikti" dedi.

Zeynep Bülbül ise '"Bugün çok güzel bir etkinlikte buluştuk. Mehteran takımı hem milli duygularımızı coşturdu hem de bize keyifli vakit geçirdi" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.