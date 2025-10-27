Haberler

Sigara Bağımlılığını Yenip Ağaçlandırma Projesi Başlattı

Sigara Bağımlılığını Yenip Ağaçlandırma Projesi Başlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da sigara bağımlılığından kurtulan emekli işçi Hakan Bayraktar, 'Bir Fidanın Umut Olsun' projesiyle 81 ilde ağaçlandırma çalışmaları başlatarak farkındalık yaratmayı amaçlıyor. 2011'de sigarayı bırakan Bayraktar, projeyi doğa sevgisiyle birleştirerek köyünde ve ülke genelinde uygulamaya soktu.

Bursa'da sigara bağımlılığından kurtulan emekli işçi Ardahanlı Hakan Bayraktar, "Bir Fidanın Umut Olsun" projesiyle başlattığı ağaçlandırma çalışmasını 81 ile yayarak farkındalık oluşturmak istiyor.

Aslen Ardahanlı olan ancak Bursa'da özel firmalarda çalıştıktan sonra 2 yıl önce emekli olan evli ve iki çocuk babası 52 yaşındaki Bayraktar, lise yıllarında başladığı ve günde yaklaşık 2 paketten fazla kullandığı sigarayı, sağlık kuruluşundan aldığı destekle 2011'in mart ayında bıraktı.

Bir yıl önce Bursa'nın Mudanya ilçesinde yangından etkilenen alanda Orman İşletme Müdürlüğünün desteğiyle kolları sıvayan Bayraktar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla burada 2000 fidanı toprakla buluşturmaya vesile oldu.

Bayraktar, Bursa'daki ağaçlandırma çalışmasının ardından yazdığı şiirlerden de esinlenerek "Bir Fidanın Umut Olsun" projesini başlatıp 81 ilde uygulama kararı aldı.

Projesinin ikinci aşamasını memleketinde hayata geçirdi

Kararın ardından Ardahan'ın merkeze bağlı Çağlayık köyünde yaşayan Öztürk Nuh'un sosyal medyadan talebi üzerine memleketine gelen Bayraktar, ormanı olmayan köyde Orman İşletme Müdürlüğü ve vatandaşların desteğiyle 400 fidanı toprakla buluşturarak, hatıra ormanla projesinin ikinci aşamasını hayata geçirdi.

Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri de "Yeşil Vatan"a katkı sundukları gerekçesiyle Hakan Bayraktar ve Öztürk Nuh'a teşekkür belgesi verdi.

Hakan Bayraktar, AA muhabirine, sigara bağımlılığından kurtulup ağaçlandırma projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Her şeyin, "Ben bu sigarayı neden bırakmalıyım?" sorusuyla başladığını ifade eden Bayraktar, "Gece, gündüz, akşam, sabah yatarken, sokakta, kahvede içiyorum, bu alışkanlığımdan nasıl vazgeçebilirim? Düşünceleri kendi dünyamda müzakere ederken sigarayı bırakacağıma dair karar aldım." dedi.

Kendisi için 2011'in mart ayının bir dönüm noktası olduğunu, ondan sonra bir an olsun sigarayı eline dahi almadığını belirten Bayraktar, sigaraya taşıyan ellerin artık doğa için mücadele verdiğini anlattı.

Bayraktar, "Sigaraya verdiğimiz paraların akıbetinde ateşe uzatıyoruz. Kendi elimizle ciğerlerimizi ve bedenimizi bir şekilde harcıyoruz. Ateşe verdiğim parayı ateşten çekip doğaya uzanan bir şekle getirmek istedim. Bu düşünceyle 'Bir Fidanım Umut Olsun Projesi' oluştu." ifadelerini kullandı.

Hedef Edirne'den Ardahan'a 81 ilde etkinlik

Çağlayık köyünde öğrenci ve vatandaşlarla fidanları toprakla buluştururken duygulandığını söyleyen Bayraktar, Edirne'den Ardahan'a 81 ilde etkinlik yapmak istediğini ifade etti.

Çağlayık köyü muhtarı İlyas Yılmaz ise köyünde ilk kez böyle bir etkinliğin olduğundan bahsederek, ormanlık alanının oluşmasına vesile olan Hakan Bayraktar ve Öztürk Nuh'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Kültür Sanat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış

Bahis skandalından "Pes" dedirten detaylar: Bir hakem tek başına...
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.