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Sıcak Büfe: Kara Mizah Dolu Eğlenceli Bir Film Geliyor

Sıcak Büfe: Kara Mizah Dolu Eğlenceli Bir Film Geliyor
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'D MEDİA' imzalı 'Sıcak Büfe', Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan'ın başrollerini paylaştığı, kara mizah ve suç unsurlarını harmanlayan bir komedi filmi. Orhan Aydın'ın mafya lideri karakteriyle öne çıktığı film, küçük insanların büyük suçlarla yüzleşmesini eğlenceli bir dille ele alıyor. 15 Mayıs'ta Azerbaycan, 16 Mayıs'ta Türkiye ve 22 Mayıs'ta Avrupa'da vizyona girecek.

D MEDİA imzalı 'Sıcak Büfe' izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım seyirciye eğlenceli dakikalar vadediyor. Başrollerini Hakan Yılmaz ile Orkuncan İzan'ın paylaştığı filmde sakin bir hayat süren iki kardeşin başına gelen sıra dışı olaylar kahkahaya dönüşecek. Kara mizahın eğlenceli bir şekilde ekrana geleceği yapımda sinema ve dizi dünyasının aranılan isimlerinden olan Orhan Aydın, kereste atölyesi işleten bir mafya lideri olarak seyirciyle buluşacak. Aydın, iki kardeşin parayla imtihanında racon kesecek.

KARA MİZAHLA DOLU BİR MACERA

Eğlence dolu bir komedi sunacak Sıcak Büfe'de sinema ve dizi dünyasının aranılan isimleri arasında olan Orhan Aydın, soğukkanlı, tehlikeli, para ve güç peşinde olan bir mafya lideri olarak olayların seyrini değiştirecek. Aydın, kereste atölyesi işleten bir mafya liderine hayat verecek. Sıcak Büfe, kara mizah ve suçun iç içe geçtiği, komik olaylarla dolu bir hikaye anlatırken, küçük insanların büyük suçlarla karşılaştığında nasıl tepki verdiklerini izleyiciye sunacak.

GÜÇLÜ KADRO

Sıcak Büfe'nin yönetmenliğini Serdar Gözelekli, senaristliğini Levent Cantek, Ali Demirel ile Volkan Sümbül üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt, Yüksel Ünal yer alıyor.

Sıcak Büfe, 15 Mayıs'ta Azerbaycan'da, 16 Mayıs'ta Türkiye'de, 22 Mayıs'ta ise Avrupa'da sinemalarda olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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